У Києві є "прильот": Кличко повідомив про влучання у столиці

Рятувальні служби та медики їдуть на місця.

У Києві 23 листопада під час масштабної повітряної тривоги російські війська влучили в один з інфраструктурних об‘єктів.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

"Влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. Залишайтеся в укриттях! Повітряна тривога триває", - написав Кличко.

О 14:24 Кличко додав, що пролунало ще кілька вибухів у різних районах столиці. Рятувальні служби та медики їдуть на місця.

Станом на 14:21 в Україні триває масштабна повітряна тривога на всій території, окрім незаконно анексованого Криму. Громадян просять залишатися в укриттях до сигналу відбою повітряної тривоги і не публікувати жодних фото і відео - противник уважно моніторить інформпростір.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про вибухи в Києві. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба уточнив, що в області працює ППО.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявляв, що російські окупаційні війська запустили по Україні багато ракет.

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