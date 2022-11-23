У Києві є "прильот": Кличко повідомив про влучання у столиці

Рятувальні служби та медики їдуть на місця.
У Києві 23 листопада під час масштабної повітряної тривоги російські війська влучили в один з інфраструктурних об‘єктів.
Про це повідомив мер Віталій Кличко.
"Влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. Залишайтеся в укриттях! Повітряна тривога триває", - написав Кличко.
О 14:24 Кличко додав, що пролунало ще кілька вибухів у різних районах столиці. Рятувальні служби та медики їдуть на місця.
Станом на 14:21 в Україні триває масштабна повітряна тривога на всій території, окрім незаконно анексованого Криму. Громадян просять залишатися в укриттях до сигналу відбою повітряної тривоги і не публікувати жодних фото і відео - противник уважно моніторить інформпростір.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про вибухи в Києві. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба уточнив, що в області працює ППО.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявляв, що російські окупаційні війська запустили по Україні багато ракет.
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