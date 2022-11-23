У Києві пролунали вибухи

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через ворожу активність.

У Києві під час масштабної повітряної тривоги 23 листопада пролунали вибухи.

Про це ТСН.ua повідомили очевидці.

Повідомляється, що вибухи чули в різних районах міста.

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Голова Київської ОВА Олексій Кулеба уточнив, що в області працює ППО.

"Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. Стежте за інформацією з офіційних джерел", - закликав він.

Станом на 14:05 в Україні триває масштабна повітряна тривога на всій території, окрім незаконно анексованого Криму. Громадян просять залишатися в укриттях до сигналу відбою повітряної тривоги і не публікувати жодних фото і відео - противник уважно моніторить інформпростір.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявляв, що російські окупаційні війська запустили по Україні багато ракет.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попереджав, що нові удари РФ можна очікувати будь-коли, адже росіяни намагаються залишити українців у блекауті, щоб схилити керівництво до переговорів і тимчасового так званого перемир'я, аби використати час для перегрупування і нового нападу.

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