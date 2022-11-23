Мільйони готівки і громадяни РФ: що СБУ знайшла в Лаврі та інших церквах УПЦ МП (фото)

В лаврі знайшли мільйони готівки в гривнях, доларах та рублях.

У ході обшуків у Києво-Печерській лаврі та інших приміщеннях УПЦ (МП) правоохоронці знайшли мільйони готівки, проросійську літературу та сумнівних громадян Росії.

Про це 23 листопада повідомили в Службі безпеки України.

Загалом було перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб у Києві та на Рівненщині. Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни РФ, що перебували на території об’єктів.

Фото: СБУ

Деякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їх копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження.

Також на території Києво-Печерської лаври перебував 32-річний громадянин України. У СБУ зазначили, що він може бути причетний до протиправної діяльності в нашій країні проросійського інформаційного агентства "Антван".

Фото: СБУ

При цьому він є довіреною особою власника однойменної російської компанії "ANTVAN GROUP" – громадянина РФ Орлова О.В., який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі це майно заарештовано у межах кримінального провадження.

Крім того, у ході безпекових заходів виявлено:

проросійську літературу , яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди "руского міра" ;

, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі ; готівку на загальну суму понад 2 млн грн, більше ніж 100 тис. доларів США та декілька тисяч російських рублів.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Скандал у Києво-Печерській лаврі

Нагадаємо, нещодавно у Києво-Печерській лаврі спалахнув скандал. В одному з храмів прозвучала пісня, яка прославляє Росію, що нібито пробуджується. Відео, на якому парафіяни співом моляться Богородиці і прославляють Росію, потрапило в Мережу.

В УПЦ МП спочатку заявили, що відео - фейк. Проте згодом намісник Лаври, митрополит Павло був вимушений підтвердити, що відео дійсно достовірне. Він пояснив, що жінки співали після служби, а священник просто не догледів. Після цього його відсторонили від літургій та звершення молебнів.

Згодом на скандал у лаврі відреагував президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що у зв'язку з інцидентом була заведена кримінальна справа.

Читайте також: