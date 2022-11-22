У боях під Бахмутом загинув артист балету Київського академічного театру оперети Вадим Хлуп'янець

Вадиму Хлуп'янцю було лише 26 років.

У боях під Бахмутом загинув артист балету Київського національного академічного театру оперети Вадим Хлуп'янець.

Про це повідомили на сторінці театру у Facebook.

Вадиму Хлуп'янцю було лише 26 років.

"Вічна пам'ять загиблому! Страшна звістка сколихнула колектив Національної оперети України. В боях за Україну загинув 26-річний артист балету Вадим Хлуп'янець. Колектив театру висловлює щирі співчуття родині Захисника", - йдеться в повідомленні.

Артист - родом із Донецька.

Фото: Національна оперета України

Нагадаємо, наприкінці лютого загинув артист балету Національної опери України Артем Дацишин. 26 лютого артиста обстріляли російські військові. Він був поранений, пішов з життя у лікарні.

12 вересня у бою під Майорськом героїчно загинув соліст Національної опери, заслужений артист України Олександр Шаповал.

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