Перебував дома сам та не їв майже добу: у Києві з родини вилучено 5-річного хлопчика (фото)

Соцпрацівники та поліцейські побачили в оселі безлад та антисанітарію.

У Києві горе-батьки покинули 5-річного хлопчика дома самого, дитина не їла майже добу, була голодна й налякана.

В оселі у Шевченківському районі соцпрацівники та ювенальні поліцейські застали безлад і антисанітарію.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Під час рейду "Діти вулиці" правоохоронці відвідали п’ять родин, які перебувають на соціальних обліках.

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Як розповів начальник сектору ювенальної превенції Шевченківського управління поліції Сергій Сірак, поліцейські разом із працівниками служби у справах дітей перевірили житлово-побутові умови проживання сімей та за результатами перевірки склали відповідні акти.

"Крім того, на одній із адрес ми виявили 5-річного хлопчика, який перебував дома без нагляду дорослих. Поспілкувавшись з ним з’ясувалось, що він не їв з вчорашнього дня, а в оселі був безлад та антисанітарія. Ми помістили дитину до лікарні, де його обстежили. Надалі працівники соцслужби вирішуватимуть подальше перебування дитини, а ми приймемо відповідне рішення щодо притягнення батьків до відповідальності", - повідомив Сірак.

Нагадаємо, у Дніпрі померла 8-річна дівчинка, яка отруїлася консервованими грибами.

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