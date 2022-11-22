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Перебував дома сам та не їв майже добу: у Києві з родини вилучено 5-річного хлопчика (фото)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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© Поліція Києва / Facebook
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Соцпрацівники та поліцейські побачили в оселі безлад та антисанітарію.

У Києві горе-батьки покинули 5-річного хлопчика дома самого, дитина не їла майже добу, була голодна й налякана.

В оселі у Шевченківському районі соцпрацівники та ювенальні поліцейські застали безлад і антисанітарію.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Під час рейду "Діти вулиці" правоохоронці відвідали п’ять родин, які перебувають на соціальних обліках.

Як розповів начальник сектору ювенальної превенції Шевченківського управління поліції Сергій Сірак, поліцейські разом із працівниками служби у справах дітей перевірили житлово-побутові умови проживання сімей та за результатами перевірки склали відповідні акти.

"Крім того, на одній із адрес ми виявили 5-річного хлопчика, який перебував дома без нагляду дорослих. Поспілкувавшись з ним з’ясувалось, що він не їв з вчорашнього дня, а в оселі був безлад та антисанітарія. Ми помістили дитину до лікарні, де його обстежили. Надалі працівники соцслужби вирішуватимуть подальше перебування дитини, а ми приймемо відповідне рішення щодо притягнення батьків до відповідальності", - повідомив Сірак.

Нагадаємо, у Дніпрі померла 8-річна дівчинка, яка отруїлася консервованими грибами.

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Дата публікації
Перегляди
444
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