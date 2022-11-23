"Можливо, доведеться евакуювати частину Києва": Кличко попередив про найгіршу зиму від часів Другої світової війни

Киян через відключення електроенергії у зв'язку з російськими ударами може очікувати "найгірша зима від часів Другої світової війни".

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Кличко попередив, що за низьких температур може бути повсюдне відключення електроенергії. Як зазначається, з бій електроенергії означає не просто відсутність світла - в одопостачання та опалення також можливі лише в обмеженому обсязі. Ліфти вже не працюють.

Утім, Кличко висловив упевненість, що українці через терор Путіна стають тільки рішучішими.

"Путін хоче тероризувати людей, змушуючи їх мерзнути без світла і таким чином натиснути на президента України Володимира Зеленського. Моє враження: люди стануть тільки злішими, більш рішучими. Ми не помремо і не втечемо, як того хоче Путін", - сказав Кличко.

Водночас мер допустив, що за найгіршим сценарієм, можливо, "доведеться евакуювати частину міста". Хоча, він запевнив, що влада не хоче, щоб до цього дійшло.

Мер закликав Німеччину якнайшвидше направити гуманітарну допомогу - генератори, теплий одяг та інші необхідні речі на додаток до озброєнь для оборони України.

"Ми все робимо, працюємо цілодобово. Ми не заберемо свої речі і втечемо на Захід, як хоче Путін. Він стільки разів помилявся на цій війні. Він знову помиляється", - додав він.

Ситуація зі світлом і підготовка до зими в Україні

Внаслідок масованих обстрілів РФ критично важливої інфраструктури України в регіонах склалася вкрай важка ситуація зі світлом. Нині застосовують екстрені відключення світла або стабілізаційні для врегулювання ситуації.

Премʼєр Денис Шмигаль повідомив, що з настанням холодів люди почали використовувати більше електрики і ситуація не дозволяє зменшити час відключень.

Нардеп Андрій Герус попередив, що взимку в Україні можуть відключати світло на 10-12 годин у разі, якщо великі морози співпадуть із ракетними ударами по інфраструктурі.

Тим часом президент України Володимир Зеленський 22 листопада заявив про запуск нового проєкту підтримки людей на випадок тривалих відключень світла чи тепла в результаті російських обстрілів. В межах проєкту по всій Україні розгортають тисячі "Пунктів незламності", де будуть безкоштовно й цілодобово електрика, мобільний звʼязок, інтернет, тепло, вода й аптечка.

Такі пункти працюватимуть при всіх обласних і районних адміністраціях, школах, будівлях ДСНС. Найближчі пункти можна знайти на карті на спеціальному сайті.

"Упевнений: допомагаючи один одному, всі разом ми зможемо подолати цю зиму", – сказав Зеленський.

Утім, гендиректор енергопостачальної компанії YASNO (субхолдинг ДТЕК) Сергій Коваленко вважає малоймовірним виникнення в Україні "енергетичного апокаліпсису". Утім, він допускає, що в режимі відключень електроенергії українцям доведеться жити до кінця березня - початку квітня.

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