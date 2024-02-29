Мешканців Києва попереджають про затоплення: що відомо

Дніпро може вийти з берегів.

У Києві та області виникла загроза затоплень через різке підвищення рівня води в Дніпрі. Оголошено І-й рівень небезпеки.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

"1-5 березня внаслідок скидів води з Київського водосховища, на річці Дніпро у м. Києві та Бориспільському районі Київської області можливі різкі коливання рівнів води з короткочасним досягненням відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій", - наголошують синоптики.

Крім того, 1-5 березня на пригирловій ділянці Прип'яті (зона ЧАЕС) продовжуватиметься поступове підвищення рівнів води із затопленням заплави у Київській області.

Синоптики попереджають, що в цей же період часу внаслідок утримання високих рівнів води на Десні та її притоці р. Снов та на Верхньому Дніпрі. Тому є ймовірним затоплення у деяких населених пунктах Чернігівської та Сумської областей.

"Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р.Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки - коричневий)", - зауважили в гідрометцентрі.

Нагадаємо, синоптики повідомили, якою погода буде в Україні на початку березня. У перший день весни температура повітря очікується вище за норму, однак не минеться без заморозків та снігу у деяких регіонах.

Читайте також: