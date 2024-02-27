Знищення "Мрії": експосадовцям ДП "Антонов" загрожує тюрма – за що їх судитимуть

Експосадовцям ДП "Антонов" загрожує до 15 років в'язниці за перешкоджання діяльності військових.

СБУ завершила розслідування про знищення "Мрії" російськими окупантами. Гендиректора та начальника підрозділу з авіабезпеки ДП "Антонов" підозрюють у діях, які призвели до захоплення аеропорту в Гостомелі, де стояв легендарний літак.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За словами правоохоронців, злочинні дії ексчиновників "Антонова" призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого Гостомельського аеродрому під час боїв за Київ і знищення літака АН-225 "Мрія".

За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення РФ фігуранти не допустили військовослужбовців Нацгвардії на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту.

Для цього в період січня-лютого 2022 року посадовці розпорядилися заблокувати допуск українських військових на територію об’єкта.

Фігуранти обвинувачуються за ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років в'язниці.

Наразі слідчі СБУ закінчили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Нагадаємо, один з найбільших і найпотужніших літаків у світі українського виробництва Ан-225 "Мрія" був знищений наприкінці лютого 2022 року внаслідок атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом.

Пізніше командир екіпажу найбільшого у світі транспортного літака Дмитро Антонов звинуватив керівництво "Антонова" в бездіяльності, внаслідок чого росіянам вдалося знищити "Мрію".

У квітні державний концерн "Укроборонпром" звільнив генерального директора державного підприємства "Антонов" Сергія Бичкова.

Згодом у ЗМІ повідомили, що СБУ затримала посадовців ДП "Антонов", які перешкоджали діяльності українських військових у Гостомелі. Зокрема, кошньому генеральному директору ДП "Антонов" Сергію Бичкову повідомлено про підозру в недбалості.

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