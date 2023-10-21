Мешканців Києва попереджають про небезпеку: що сталося

Водіїв просять бути обережними на дорозі.

У суботу, 20 жовтня, Київ накрив густий туман. І водіїв, і пішоходів просять бути обережними на дорогах та тротуарах.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у місті Києві.

Рятувальники дали кілька порад для водіїв та пішоходів, як діяти в умовах обмеженої видимості.

Поради водіям:

знизити швидкість руху, користуватися протитуманними фарами та ближнім світлом фар;

тримати безпечну дистанцію від інших автівок;

під час зупинок вмикати аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі, зокрема, обгону;

стежити за чистотою лобового скла та відкривати вікна, щоб скло не запотівало.

Поради пішоходам:

будьте особливо уважними на проїжджій частині та переходьте дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора;

одягайте світловідбивальні елементи, аби бути помітним для водіїв.

Столицю огорнув густий туман

Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, субота в буде теплою. Втім, у низці областей будуть сильні пори вітру. Середня температура становитиме +15-20°.

Читайте також: