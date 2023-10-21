Мешканців Києва попереджають про небезпеку: що сталося

Водіїв просять бути обережними на дорозі.
У суботу, 20 жовтня, Київ накрив густий туман. І водіїв, і пішоходів просять бути обережними на дорогах та тротуарах.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у місті Києві.
Рятувальники дали кілька порад для водіїв та пішоходів, як діяти в умовах обмеженої видимості.
Поради водіям:
- знизити швидкість руху, користуватися протитуманними фарами та ближнім світлом фар;
- тримати безпечну дистанцію від інших автівок;
- під час зупинок вмикати аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі, зокрема, обгону;
- стежити за чистотою лобового скла та відкривати вікна, щоб скло не запотівало.
Поради пішоходам:
- будьте особливо уважними на проїжджій частині та переходьте дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора;
- одягайте світловідбивальні елементи, аби бути помітним для водіїв.
Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, субота в буде теплою. Втім, у низці областей будуть сильні пори вітру. Середня температура становитиме +15-20°.