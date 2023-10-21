Як побудована протиповітряна оборона Києва: очільник МВА розповів деталі

Навколо Києва створено декілька рубежів оборони протяжністю близько тисячі кілометрів, тому росіяни не зможуть захопити українську столицю.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua повідомив очільник МВА Сергій Попко.

"Наразі навколо столиці побудована багаторівнева система протиповітряної оборони. Вона складається із мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів різної дальності. На озброєні мобільних груп стоять: ЗРК -"Оса", "Avenger"; ПЗРК - "Piorun", "Ігла", "Стріла", "Stinger", "Martlet", RBS -70; ЗСАУ "Gepard", ЗСУ "Шилка", ЗУ-23 тощо. Із зенітно-ракетних комплексів: С-300, "Бук ", С-125, "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Patriot". Ми систематично і сплановано підвищуємо ефективність ППО Києва. Зокрема, збільшуємо кількість мобільних вогневих груп, які захищають небо у складі сил ППО. Також ведеться робота із удосконалення їхнього технічного оснащення", - сказав він.

Водночас він закликав громадян не нехтувати власною безпекою.

"Але вкотре звертаюся до киян: пам’ятайте, жодна протиповітряна оборона у світі не гарантує завжди 100% безпеки, навіть "Залізний купол" в Ізраїлі. Повітряні тривоги лунають коли загрожує реальна небезпека. Тому всі повинні бути відповідальними за своє життя і життя та здоров’я своїх рідних і близьких", - додав він.

Нагадаємо, військовий експерт Коваленко заявив, що для повторного наступу росіян на Київ у них немає ресурсів.

"В них взагалі немає ресурсу, щоб здійснювати такі наступальні дії. Вони можуть здійснювати виключно диверсійну діяльність, не більше того. Обстріли прикордоння, Чернігівської області, на жаль, будуть продовжуватись", - впевнений аналітик.

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