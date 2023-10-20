У Ботсаду в Києві невідомі напали з ножем на військового: подробиці від поліції

Попередньо встановлено, що військовослужбовець йшов ботанічним садом, де на нього напали невідомі та завдали три ножові поранення.

У центрі Києва невідомі скоїли напад на військового. Інцидент стався ввечері 19 жовтня.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

"У середу, близько 22:00, до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Назарівській виявлено військовослужбовця з ножовим пораненням. Медики негайно госпіталізували потерпілого. На місце події прибула слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели огляд місця події. Попередньо встановлено, що чоловік йшов територією ботанічного саду, де на нього напали невідомі та завдали три ножові поранення.

Задля розкриття злочину до розшуку причетних осіб задіяні співробітники карного розшуку, слідчі та дільничні офіцери поліції. Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, переглядають записи з вуличних камер відеоспостереження та опитують ймовірних свідків.

Слідчий відділ Шевченківського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 - умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

"Якщо ви стали свідком цього кримінального правопорушення зателефонуйте на спецлінію 102 або до чергової частини Шевченківського управління поліції за номером (044) 486-03-06", - просять у поліції.

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва чоловік після сварки із дружиною розтрощив кіоск.

Читайте також: