Запрошував підлітків додому та вчиняв секс-насильство: судитимуть журналіста із Києва

Обвинувачений протягом двох років через соціальні мережі та месенджери спілкувався з підлітками.

У Києві судитимуть журналіста, який вчиняв розпусні дії щодо неповнолітніх.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури м. Києва до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 41-річного киянина за обвинуваченням у домаганні до дітей для сексуальних цілей, вчиненні дій сексуального характеру стосовно підлітків, які не досягли 16-річного віку, а також у зберіганні дитячої порнографії (ч. 2 ст. 155, ч. 1, 3 ст. 156-1, ч. 1 ст. 301-1 КК України).

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Згідно з матеріалами слідства, обвинувачений протягом двох років через соціальні мережі та месенджери спілкувався з підлітками.

"Користуючись віковою перевагою та відсутністю у дітей життєвого досвіду, легко входив до них в довіру. Маніпулював та зваблював їх за допомогою пригощання та подарунків у вигляді грошей. Після цього запрошував підлітків до себе додому, де вчиняв стосовно підлітків дії сексуального характеру", - розповіли у прокуратурі.

Журналісту-педофілу загрожує вісім років за ґратами / Фото: Прокуратура Києва

За місцем проживання обвинуваченого правоохоронці вилучили флеш-накопичувачі з фото- та відеоматеріалами дитячої порнографії.

За вчинене чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

За даними ЗМІ, - це журналіст видання Vesti.ua Тарас Козуб.

За даними ЗМІ, йдеться про колишнього журналіста видання Vesti.ua Тараса Козуба / Фото: Прокуратура Києва

Нагадаємо, у Броварах на Київщині 46-річний чоловік зґвалтував підлітка під час сеансу масажу на території оздоровчо-реабілітаційного центру.

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