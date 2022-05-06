Мародерили та викрадали патріотів: під Києвом затримано двох колаборантів

Зрадники сприяли "розквартируванню" загарбників і допомагали їм орієнтуватися на місцевості Бучанського району.
На Київщині встановлено місцеперебуваня та затримано ще двох колаборантів.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"За даними слідства, зрадники сприяли "розквартируванню" загарбників і допомагали їм орієнтуватися на місцевості Бучанського району. А крім того – брали участь у мародерстві та викраденні українських патріотів", - йдеться у повідомленні.
Спецслужба робить усе можливе, щоб притягнути до відповідальності усіх винних осіб.
Нагадаємо, у Харківській області СБУ взяла в полон групу снайперів РФ, які обстрілювали позиції ЗСУ.
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