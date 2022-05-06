Залишили місце служби, викравши зброю: двом київським поліцейським повідомлено про підозру

Працівників поліції нині звільнено з займаних посад, слідчі дії тривають.

У Києві двом поліцейським, які залишили місце служби, викравши зброю, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно із матеріалами досудового розслідування, 24 лютого у зв’язку із введенням воєнного стану на території України, особовий склад Головного управління та тимчасово підпорядкованих міжрегіональних територіальних органів Національної поліції, що дислокуються у Києві переведено на посилений варіант службової діяльності, озброєно вогнепальною, автоматичною зброєю та залучено до комплексу завдань із виконання посиленого варіанту службової діяльності.

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"Так, 24.02.2022 двоє поліцейських батальйону тактико-оперативного реагування, отримавши автоматичну зброю, заступили на чергування на території міста Києва. Проте, цього ж дня, отримавши від невідомих осіб інформацію щодо загрози захоплення Києва та нібито втечу президента України з міста, від виконання своїх службових обов’язків відмовились та самовільно залишили місце несення служби, не здавши видану їм зброю", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Пізніше вказані особи розпорядились зброєю на власний розсуд, приховавши її.

За результатами слідчих та розшукових дій місцеперебування поліцейських було встановлено. Один з них переховувався в одному з сіл Київської області, інший - в Житомирській області.

Наразі вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 262 КК України, тобто у привласненні вогнепальної зброї та бойових припасів, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Працівників поліції звільнено із займаних посад. Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводження Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Нагадаємо, кількість людей, які повертаються до Києва, значно зменшилася. Якщо місяць тому до столиці приїжджало близько 50 тисяч осіб, то сьогодні ця кількість зменшилася до 20 тисяч.

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