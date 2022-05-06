Мародерили и похищали патриотов Бучанщины: под Киевом задержаны два коллаборанта

Предатели способствовали "расквартированию" захватчиков и помогали им ориентироваться на территории Бучанского района.
На Киевщине установлено местонахождение и задержаны еще два коллаборанта.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"По данным следствия, предатели способствовали "расквартированию" захватчиков и помогали им ориентироваться на местности Бучанского района. А кроме того – участвовали в мародерстве и похищении украинских патриотов", — говорится в сообщении.
Спецслужба делает все возможное, чтобы привлечь к ответственности всех виновных.
Напомним, в Харьковской области СБУ взяла в плен группу снайперов РФ, обстреливавших позиции ВСУ.
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