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"Доки існуватиме Росія": Павлюк прокоментував ймовірність повторного наступу на Київ

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"Доки існуватиме Росія": Павлюк прокоментував ймовірність повторного наступу на Київ

pixabay.com

Голова Київської ОВА Олександр Павлюк висловив переконання, що ймовірність повторного наступу російських військ на українську столицю завжди залишається.

Він запевнив, що влада такі варіанти не відкидає, прораховує і готується до різних можливих сценаріїв дій російських окупантів.

Про це Павлюк розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

"Ймовірність завжди лишається, тому що без захоплення столиці повної перемоги над Україною ніколи не буде. Тому, якщо у планах Росії залишається повне знищення України, а це було завжди, і доки існуватиме Росія, серце України – Київ – буде під прицілом", – розповів голова Київської області.

"Ми такі варіанти не відкидаємо, прораховуємо і готуємося до різних можливих сценаріїв дій супротивника", – додав він.

Нагадаємо, 6 травня в КМДА повідомили, що кількість людей, які повертаються до Києва, значно зменшилася. 

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