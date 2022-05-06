До Києва стало повертатись значно менше людей — міськрада

Кількість людей, які повертаються до Києва, значно зменшилася.

Якщо місяць тому до столиці приїжджало близько 50 тисяч осіб, то сьогодні ця кількість зменшилася до 20 тисяч.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Зазначається, що КМВА робить усе можливе аби розвантажити місто.

"Ми не раз наголошуємо, що ми повинні жити в умовах війни. Військовою адміністрацією вжиті заходи щодо забезпечення пересування.

Щоденно вводяться нові маршрути громадського транспорту, функціонує метрополітен з інтервалом 10-15 хв. На кожній станції є графік поїздів", — кажуть в КМВА.

Крім того, у Київській військовій адміністрації вкотре закликали мешканців столиці користуватися саме громадським транспортом, аби не створювати затори та економити пальне, яке так необхідне для функціонування критичних інфраструктур міста та військових.

У КМВА просять українців поки не повертатися до столиці та ні в жодному разі не ігнорувати повітряні тривоги.

"Особливо це стосується жінок із дітьми, людей похилого віку, студентів. Ми рекомендуємо громадянам як можна менше переміщатися та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", — кажуть в КМВА.

Нагадаємо, Посольство США сподівається повернутися до Києва до кінця травня, якщо дозволять умови.

На Київщині запрацювала ще одна тимчасова переправа

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