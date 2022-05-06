Українцям пригрозили величезними штрафами за відвідування лісів у воєнний час

Українцям пригрозили величезними штрафами за відвідування лісів у воєнний час

У Київській міськраді нагадали, що на період дії воєнного стану населенню заборонено відвідувати ліси та заїжджати до них автомобілями й іншим транспортом.

Порушникам загрожує штраф аж до 21 тис. гривень.

Про це йдеться на сайті Київської міської ради.

Зазначається, що відповідна заборона не поширюється на транспорт ЗСУ, інших військових формувань та комунальників. Обмеження запроваджені, зокрема, для запобігання реальній загрозі виникнення в лісах пожеж і мінімізації їхніх наслідків.

Крім того, у Київміськраді нагадали про жорстку заборону в країні палити сухостій, за порушення якої передбачений штраф.

Так, порушників можуть змусити заплатити:

180 – 360 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3060 – 6120 грн) — для громадян;

900 – 1260 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (15300 – 21420 грн) — для посадових осіб.

Нагадаємо, у Зоні відчуження рятувальникам вдалося локалізовано займання сухої трави поблизу КПП "Дитятки". Наразі триває гасіння пожежі.

На заводі "Азовсталь" унаслідок бомбардування почалася масштабна пожежа

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