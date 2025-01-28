Маркушина відсторонили з посади мера Ірпеня: деталі справи

Своє відсторонення підтвердив і сам Олександр Маркушин на офіційних сторінках.

Олександра Маркушина відсторонили з посади мера Ірпеня.

Таке рішення виніс Печерський районний суд у межах кримінального провадження ДБР. Засідання суду відбулося у понеділок, 27 січня, передає Ірпінська міська громада.

Своє відсторонення підтвердив і сам Олександр Маркушин на офіційних сторінках.

Деталі справи

Державне бюро розслідувань підозрює Маркушина у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України).

У ДБР повідомили, що міський голова Ірпеня Олександр Маркушин 24 серпня 2022 року здійснив перетин українсько-польського кордону через пропускний пункт "Рава-Руська-Хребенне", повернувшись до України 30 серпня 2022 року через пропускний пункт "Долгобичув-Угринів". Перетин кордону він здійснив на автомобілі Volkswagen Passat 2020 року випуску (державний номерний знак AI 5550ВТ), який належить громадянину України Гаїні Сергію Івановичу та перебуває у безоплатному користуванні Маркушина.

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Єдиною законною підставою для його виїзду закордон могло бути лише закордонне відрядження, втім, у період 24-30 серпня 2022 року Маркушин не перебував у офіційному відрядженні, що підтверджено журналом відряджень. У цей період мер Ірпеня перебував у офіційній відпустці, а його обов’язки виконував перший заступник міського голови.

"Загалом, Маркушин перебував у поїздці шість діб. Протягом двох діб, 27-28 серпня 2022 року, Олександр Маркушин перебував в Італії, де у готелі Roses Hotel (Абруццо, провінція Терамо) провідав свою колишню родину. За інформацією журналістів, протягом інших чотирьох діб він проводив час на відпочинку", – йдеться у повідомленні Ірпінської міської громади.

Олександру Маркушину загрожує від 5-7 років позбавлення волі.

Зазначимо, 23 січня ДБР вручили Олександру Маркушин підозру в справі.

24 січня Печерський районний суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 березня із можливою заставою у 30 млн грн.

27 січня суд відсторонив Олександра Маркушина від посади мера Ірпеня.

Що каже Маркушин

Олександр Маркушин 23 січня на своїй сторінці у Facebook виклав відеозвернення, у якому зазначив, що вручення йому підозри у незаконному виїзді за кордон є політичним замовленням від бізнесмена Володимира Карплюка, який є колишнім мером Ірпеня.

"Я на декілька днів виїхав з України забрати військову допомогу, "мавіки", і заїхав на два дні до свого сина Марка, якому виповнювалося два рочки. Я, як батько-одинак, маю право виїжджати за кордон без системи "Шлях". Я один виховую свого сина, у якого, на жаль, померла мама. І в той час він був в Італії, як біженець", — пояснив Маркушин.

Міський голова додав, що на день народження його сина в Італії були також запрошені депутат Ірпінської міськради Олександр Пащинський та Володимир Карплюк. Саме тоді, за словами Маркушина, "вони і зняли "відеодокази" мого страшного "злочину".

"То в чому злочин? Як єдиний опікун Марка (мама, моя кохана дружина Наталя, померла через місяць після пологів) я маю право виїхати до сина без будь-яких додаткових дозволів, але знав, що повернусь із допомогою, тож оформився офіційно", — зазначив Макрушин.

Мер Ірпеня називає розслідування ДБР "замовною справою" та заявляє, що у такий спосіб Карплюк нібито хоче хоча б тимчасово відсторонити його від посади "напередодні критично важливої сесії", на якій депутати мають розглянути питання скасування оренди землі під незаконними будівлями, до яких має відношення Карплюк.

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