Секс-скандал в Карпенка-Карого: у виші відреагували на дії викладача

Викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса відсторонили від роботи через звинувачення в сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях до студенток.

Про це розповіла помічниця ректора з адміністративних питань Ольга Сухова, передає кореспондент hromadske.

У виші розпочали службову перевірку через звинувачення Андрія Білоуса в домаганнях. Він відсторонений від роботи до завершення розслідування правоохоронними органами.

"Заяви, які надійшли, — ми опитали пана Білоуса та передали до правоохоронних органів. Завтра зранку будемо розуміти, як їх кваліфікують правоохоронці, та скільки часу це займе. Весь цей час він не буде працювати зі студентами […] Ми будемо говорити про те, що він зробив/не зробив після того, як буде встановлений факт", — розповіла вона.

Адміністрація університету повідомила, що будуть встановлені камери відеоспостереження, заборонено спілкування з викладачами поза груповими чатами, а викладачі пройдуть підвищення кваліфікації. Також планується роз’яснювальна робота з експертами для студентів і викладачів, а також удосконалення механізму звернень студентів.

В університеті наголосили, що вони категорично засуджують те, в чому звинувачують Білоуса, але утримуватимуться від попередніх висновків, оскільки не є правоохоронним органом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього директора "Молодого театру" Андрія Білоуса, звинувачують у сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень студенткам.

Влітку 2024 року студентка Київського національного університету звинуватила у сексуальних домаганнях викладача, завідувача кафедри біохімії Навчально-наукового центру "Інститут біохімії та медицини".