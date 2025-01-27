У Києві зафіксували перші температурні рекорди 2025 року: які показники

Температура була на 0,5°С вищою попереднього рекордного показника для цього дня 2021 року.

У Києві 26 січня було зафіксовано два температурні рекорди. Максимальна температура повітря досягла +7,4°С.

Про це повідомляє метеостанція Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

"Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +4,7°С, що перевищило попередній рекордний показник 1902 та 1999 років на 1,4°С, а кліматичну норму – на 9,7°С. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 29 березня", – йдеться у повідомленні.

Раніше йшлося про те, що понеділок 27 січня буде дуже вітряним та дощовим в західній частині Європи. А східна частина Європи, включно з Україною, опиниться у переважно сухій погоді.

Читайте також: