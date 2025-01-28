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Під час атаки на Київщину дрони пошкодили музей ретроавто (фото)

Під час атаки на Київщину дрони пошкодили музей ретроавто (фото)

Наслідки атаки на Київську область у ніч проти 28 січня / Фото: КОВА

Наслідки ворожої атаки фіксуються у кількох районах Київської області.

У Київській області унаслідок атаки російськими безпілотниками у ніч проти 28 січня уламками збитої цілі було пошкоджено приміщення музею ретроавтомобілів.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Надзвичайники загасили пожежу в ангарі з ретроавтівками, яка охопила площу у 600 кв. м. За попередніми даними, вогонь знищив дев’ять машин і пошкодив ще 27.

Окрім того, наслідки ворожої атаки фіксуються у ще трьох районах Київської області. У них пошкоджено два приватні будинки, три нежитлові приміщення та три автомобілі.

На щастя, минулося без постраждалих. Також немає влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури.

Оперативні групи продовжують роботу з ліквідації наслідків атаки.

Наслідки атаки на Київську область у ніч проти 28 січня / Фото: КОВА / ©
Наслідки атаки на Київську область у ніч проти 28 січня / Фото: КОВА
Наслідки атаки на Київську область у ніч проти 28 січня / Фото: КОВА / ©
Наслідки атаки на Київську область у ніч проти 28 січня / Фото: КОВА
Наслідки атаки на Київську область у ніч проти 28 січня / Фото: КОВА / ©
Наслідки атаки на Київську область у ніч проти 28 січня / Фото: КОВА
Наслідки атаки на Київську область у ніч проти 28 січня / Фото: КОВА / ©
Наслідки атаки на Київську область у ніч проти 28 січня / Фото: КОВА
Наслідки атаки на Київську область у ніч проти 28 січня / Фото: КОВА / ©
Наслідки атаки на Київську область у ніч проти 28 січня / Фото: КОВА
Наслідки атаки на Київську область у ніч проти 28 січня / Фото: КОВА / ©
Наслідки атаки на Київську область у ніч проти 28 січня / Фото: КОВА
Наслідки атаки на Київську область у ніч проти 28 січня / Фото: КОВА / ©
Наслідки атаки на Київську область у ніч проти 28 січня / Фото: КОВА

Нагадаємо, у ніч проти 28 січня російські загарбники атакували Україну ударними дронами. Ворожі безпілотники рухались у центральних, північних, східних та південних регіонах країни.

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