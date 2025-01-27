Новий скандал: під Києвом підлітки побили юнака і виклали відео в Мережу

На Київщині група молодих людей жорстоко побила хлопця у підвалі. Все це вже традиційно фільмувалося на відео. Моторошні кадри облетіли Мережу і вкотре шокували всю країну.

Всі подробиці інциденту – читайте в ексклюзиві Людмили Труфин на TSN.UA

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути відео: ЦЕ ПРОСТО ШОК! Підлітки жорстоко побили юнака: відео виклали в Мережу!

Побиття хлопця у підвалі

Це вже виходить за усі рамки розумного. В той час поки країна бореться із зовнішнім ворогом, всередині неї коїться бозна-що. Останнім часом в Україні спостерігається страшна тенденція побиття серед підлітків. З останнього – 25 січня у Мережі з’явилося відео жорстокого побиття хлопця у підвалі. Один з учасників бійки продовжував бити юнака ногами та руками, допоки його не відтягнув інший хлопець. Інші ж учасники події фільмували це все на відео та дивились, чи не проходять повз підвал жителі будинку. Увага, кадри 18+.

Що кажуть у поліції

Того ж дня правоохоронці Київської області розпочали перевірку після виявлення відео, на якому група молодих людей нападає на хлопця. Інцидент було зафіксовано під час моніторингу соцмереж у одному з Telegram-каналів. Все сталося на Бучанщині. Інформацію щодо дати цього інциденту та чи було звернення від потерпілого або його родичів до правоохоронних органів – у поліції не надали. Також зазначено, що працівники поліції внесли відомості до Єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. А вже 26 січня правоохоронці Київської області встановили особу потерпілого, а також інших учасників побиття хлопця.

"Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України - вчинення хуліганських дій групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до чотирьох років.Наразі правоохоронці Бучанського управління поліції Київщини проводять необхідні слідчі та процесуальні дії. Досудове розслідування триває."

Жорстока бійка на Троєщині

Однак, це не єдина жорстока бійка між підлітками, яка трапилась минулими вихідними. Ще один інцидент зафіксували у самій столиці. Цього разу кулачні бої влаштували між собою неповнолітні дівчата на Троєщині. У Мережі пишуть, що конфлікт виник біля одного з супермаркетів. У поліції Києва повідомили ТСН.ua, що до них з заявами ніхто з учасників бійки не звертався. Однак поліція відреагувала на відео, яке з'явилося в Мережі.

"Ми ж встановили учасників бійки. Це дівчатка 13 та 14 років. Між ними виник конфлікт. Одна з дівчат вдарила іншу по обличчю. За фактом побиття розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 – умисне легке тілесне ушкодження. Встановлюємо всі обставини та деталі конфлікту між неповнолітніми"

Там також уточнили, що матір однієї з дівчат запросили до поліції для пояснень. Вона, як це зазвичай буває, нічого не знала про бійку за участі своєї дитини.

Ще одне побиття дівчинки у Києві

Схоже, підлітки вигадали собі новий "тренд" – бити по обличчю тих, хто нібито чимось завинив. Чергове відео жорстокого побиття виклали в Інтернеті 23 січня. На ньому видно, як двоє дівчат по черзі б'ють іншу по обличчю. Судячи з того, що відбувається, можна припустити, що школярку таким чином за щось "карають". Одна із присутніх каже, цитую: "Може мені куртку зняти, щоб розмах був більший?" Після кількох ударів потерпіла заплакала. А далі підлітки їй заявили, цитую: “Треба було думати про те, що говориш” і “плакати потрібно було раніше”. Ми не можемо показати вам відео, яке знімали самі підлітки, в оригіналі, але уривок того, що відбулося, ви маєте побачити.

Що кажуть у поліції

Того ж дня у поліції Києва повідомили, що проводять перевірку за фактом побиття школярки в Оболонському районі столиці. Інформацію про подію правоохоронці виявили 23 січня ввечері під час моніторингу соціальних мереж.

А вже за кілька годин стало відомо, що працівники поліції встановили особи учасниць побиття неповнолітньої дівчинки на спортивному майданчику. Правоохоронці повідомили, що потерпілою була 13-річна школярка. За попередньою інформацією, дівчата покликали її на прогулянку, а згодом між ними виник конфлікт, про причини якого не повідомляють. Одна із дівчат витягнула телефон та почала фільмувати все на відео, а інші двоє завдали 13-річній школярці тілесні ушкодження.

Останнім часом в Україні почастішали випадки насильства між підлітками. І більшість цих випадків були зафільмовані на телефон самими школярами. Досі не вщухає розголос навколо побиття дівчинки у Білій Церкві. Впродовж минулого тижня в цій історії щодня з’являлися оновлення. З останнього – 22 січня Білоцерківський міськрайонний суд відправив під варту 16-річного хлопця, якого підозрюють у побитті дівчинки. Він перебуватиме під вартою до 20 березня включно без права внесення застави. Мати підозрюваного у катуванні дівчинки в Білій Церкві заявила, що вони подаватимуть апеляцію, бо цитую: "Провину повинен понести не лише він один".

Тим часом 16-річний підліток заявив, що шкодує про вчинене, але надалі коментувати інцидент відмовився.

З чого все почалося

Нагадаємо, що почалося все з відео, на якому зафільмовані знущання старшокласників над дівчинкою. Ці кадри потрапили до Мережі. Підлітки били дівчинку ногами, руками, клеїли на голову жувальну гумку та вимагали гроші – 15 тисяч гривень. Зокрема, зловмисники відібрали у неї мобільний телефон, а знущання знімали на відео. Ударів по тілу дівчини завдавали як хлопці, так і дівчата. На відео чути, як дівчинці кажуть, що її "закопають у калюжі". А після слів "свято наближається" та вислову "день святого побиття" один із присутніх почав читати "Отче наш". В цей момент дівчинці знову розпилили в обличчя невідому речовину та завдали удару по голові.

Реакція мережі

Загалом на цю ситуацію звернули увагу тисячі українців, серед них було багато блогерів. Вони закликали встановити і покарати винних. Українці ж у Мережі теж активно реагують на заклики і вимагають справедливого покарання. Зокрема, емоційно відреагував на кричущий інцидент із дівчинкою й український співак Тарас Тополя. На своїй сторінці у Facebook він зауважив, що гурт "Антитіла" слідкуватиме за розвитком подій навколо цієї історії.

Що кажуть у поліції

Начальник управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Василь Богдан повідомив, що в побитті 12-річної дівчинки в Білій Церкві брали участь 10 підлітків. Імена учасників уже встановили. Спочатку нападникам інкримінували легкі тілесні ушкодження. Але після резонансу підозру переглянули. Нині всіх підозрюють у катуванні, а 16-річного парубка, який ударив її по голові та розпилив в обличчя газовий балончик, ще й у вимаганні коштів під час воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Читайте також: