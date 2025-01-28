Маркушин был отстранен от должности мэра Ирпеня: детали дела

Свое отстранение подтвердил и сам Александр Маркушин на официальных страницах.

Александра Маркушина отстранили от должности мэра Ирпеня.

Такое решение вынес Печерский районный суд в рамках уголовного производства ГБР. Заседание суда состоялось в понедельник, 27 января, передает Ирпенская городская община.

Свое отстранение подтвердил и сам Александр Маркушин на официальных страницах.

Детали дела

Государственное бюро расследований подозревает Маркушина в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины).

В ДГР сообщили, что городской голова Ирпеня Александр Маркушин 24 августа 2022 совершил пересечение украинско-польской границы через пропускной пункт "Рава-Русская-Хребенне", вернувшись в Украину 30 августа 2022 через пропускный пункт "Долгобычув-Угринов". Пересечение границы он совершил на автомобиле Volkswagen Passat 2020 года выпуска (государственный номерной знак AI 5550ВТ), принадлежащего гражданину Украины Гаине Сергею Ивановичу и находящегося в безвозмездном пользовании Маркушина.

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Единственным законным основанием для его выезда заграницу могла быть только загранкомандировка, впрочем, в период 24-30 августа 2022 года Маркушин не находился в официальной командировке, что подтверждено журналом командировок. В этот период мэр Ирпеня находился в официальном отпуске, а его обязанности исполнял первый заместитель городского головы.

"В общей сложности, Маркушин находился в поездке шесть суток. В течение двух суток, 27-28 августа 2022 года, Александр Маркушин находился в Италии, где в отеле Roses Hotel (Абруццо, провинция Терамо) посетил свою бывшую семью. По информации журналистов, в течение остальных четырех суток суток он проводил время на отдыхе", – говорится в сообщении Ирпенского городского общины.

Александру Маркушину грозит от 5-7 лет лишения свободы.

Отметим, 23 января ДБР вручили Александру Маркушину подозрение по делу.

24 января Печерский районный суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 марта с возможным залогом в 30 млн грн.

27 января суд отстранил Александра Маркушина от должности мэра Ирпеня.

Что говорит Маркушин

Александр Маркушин 23 января на своей странице в Facebook выложил видеообращение, в котором отметил, что вручение ему подозрения в незаконном выезде за границу является политическим заказом от бизнесмена Владимира Карплюка, бывшего мэра Ирпеня.

"Я на несколько дней выехал из Украины забрать военную помощь, "мавики", и заехал на два дня к своему сыну Марку, которому исполнялось два года. Я, как отец-одиночка, имею право выезжать за границу без системы "Шлях". Я один воспитываю своего сына, у которого, к сожалению, умерла мама. И в то время он был в Италии, как беженец", – объяснил Маркушин.

Мэр добавил, что на день рождения его сына в Италии были также приглашены депутат Ирпенского горсовета Александр Пащинский и Владимир Карплюк. Именно тогда, по словам Маркушина, "они и сняли "видеодоказательства" моего страшного "преступления".

"Так в чем преступление? Как единственный опекун Марка (мама, моя любимая жена Наталья, умерла через месяц после родов) я имею право выехать к сыну без каких-либо дополнительных разрешений, но знал, что вернусь с помощью, поэтому оформился официально", – отметил Макрушин.

Мэр Ирпеня называет расследование ГБР "заказным делом" и заявляет, что таким образом Карплюк якобы хочет хотя бы временно отстранить его от должности "накануне критически важной сессии", на которой депутаты должны рассмотреть вопрос об отмене аренды земли под незаконными зданиями, к которым имеет отношение Карплюк.

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