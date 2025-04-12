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- Київ
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Вибухи пролунали у Києві: Кличко повідомив про наслідки атаки БпЛА
Ворог атакував столицю ударними БпЛА.
У Києві в ніч проти 12 квітня пролунали вибухи під час атаки ворожих БпЛА.
Про це йдеться у повідомленні очільника міста Віталій Кличко.
Він заявив, що в місті працюють сили протиповітряної оборони.
«У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!» — йдеться у повідомленні.
Пізніше він повідомив про пожежу у Святошинському районі.
«Палають нежитлові приміщення. У Дарницькому горить приватний будинок. Екстрені служби прямують на місця», — заявив Кличко.
Раніше повідомлялося, що в Одесі в ніч проти 12 квітня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що ловець «Шахедів» успішно пройшов випробування на Київщині. Тепер проєкт масштабують.