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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Вибухи пролунали у Києві: Кличко повідомив про наслідки атаки БпЛА

Ворог атакував столицю ударними БпЛА.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
У Києві пролунали вибухи

У Києві пролунали вибухи / © Associated Press

У Києві в ніч проти 12 квітня пролунали вибухи під час атаки ворожих БпЛА.

Про це йдеться у повідомленні очільника міста Віталій Кличко.

Він заявив, що в місті працюють сили протиповітряної оборони.

«У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!» — йдеться у повідомленні.

Пізніше він повідомив про пожежу у Святошинському районі.

«Палають нежитлові приміщення. У Дарницькому горить приватний будинок. Екстрені служби прямують на місця», — заявив Кличко.

Раніше повідомлялося, що в Одесі в ніч проти 12 квітня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що ловець «Шахедів» успішно пройшов випробування на Київщині. Тепер проєкт масштабують.

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