Обіцяв пам’ятник загиблому: шахрай виманив у вдови військового 300 тисяч грн

Затриманий шахрай / © Поліція Києва

Реклама

У Києві шахрай цинічно на 300 тисяч гривень військову, обіцяючи встановити пам’ятник її загиблому на війні чоловікові.

Про це передає пресслужба Нацполіції столиці.

29-річна військова повідомила, що її ошукав знайомий, з яким товаришував її покійний чоловік. Зловмисник, скориставшись довірою та важким емоційним станом жінки після втрати чоловіка на війні, виманив у неї понад триста тисяч гривень.

Реклама

Спочатку він попросив у жінки майже 100 тисяч гривень для нібито розвитку бізнесу, обіцяючи відсотки, та 80 тисяч гривень для придбання іноземної валюти за вигіднішим курсом.

Потім запевнив, що придбає пам’ятник на могилу чоловіку та акумуляторну батарею для автомобіля. Таким чином він заволодів ще майже 120 тисячами гривень потерпілої. Не отримавши ні грошей, ні послуг, потерпіла повідомила у поліцію.

Правоохоронці встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець, який весь час представлявся потерпілій під вигаданим ім’ям. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що жінка заплатила пів мільйона за "юридичну допомогу" синові, якого мобілізували.