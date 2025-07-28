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- Київ
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У Києві внаслідок атаки дрона постраждало вісім людей
У ніч проти 28 липня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками.
Внаслідок атаки ударного безпілотника на Київ у Дарницькому районі постраждали пʼятеро людей.
Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Він заявив, що ударним БпЛА було вибито вікно у багатоповерхівці в Дарницькому районі столиці.
«Станом на зараз восьмеро постраждалих у Дарницькому районі. Серед них 1 людина у тяжкому стані», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 28 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що до осені РФ зможе запускати по Україні понад 1000 дронів за раз.