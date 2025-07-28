ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
332
Час на прочитання
1 хв

У Києві внаслідок атаки дрона постраждало вісім людей

У ніч проти 28 липня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Київ атакували БпЛА

Київ атакували БпЛА / © reuters.com

Внаслідок атаки ударного безпілотника на Київ у Дарницькому районі постраждали пʼятеро людей.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Він заявив, що ударним БпЛА було вибито вікно у багатоповерхівці в Дарницькому районі столиці.

«Станом на зараз восьмеро постраждалих у Дарницькому районі. Серед них 1 людина у тяжкому стані», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 28 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що до осені РФ зможе запускати по Україні понад 1000 дронів за раз.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie