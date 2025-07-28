У Києві внаслідок атаки дрона постраждало вісім людей

Київ атакували БпЛА / © reuters.com

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Внаслідок атаки ударного безпілотника на Київ у Дарницькому районі постраждали пʼятеро людей.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Він заявив, що ударним БпЛА було вибито вікно у багатоповерхівці в Дарницькому районі столиці.

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«Станом на зараз восьмеро постраждалих у Дарницькому районі. Серед них 1 людина у тяжкому стані», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 28 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що до осені РФ зможе запускати по Україні понад 1000 дронів за раз.