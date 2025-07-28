В Киеве в результате атаки дрона пострадало восемь человек

Киев атаковали БпЛА / © reuters.com

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В результате атаки ударного беспилотника на Киев в Дарницком районе пострадали пять человек.

Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Он заявил, что ударным БПЛА было выбито окно в многоэтажке в Дарницком районе столицы.

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«По состоянию на сейчас восемь пострадавших в Дарницком районе. Среди них один человек в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 28 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что к осени РФ сможет запускать по Украине более 1000 дронов за раз.