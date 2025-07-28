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В Киеве в результате атаки дрона пострадало восемь человек
В ночь на 28 июля российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками.
В результате атаки ударного беспилотника на Киев в Дарницком районе пострадали пять человек.
Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Он заявил, что ударным БПЛА было выбито окно в многоэтажке в Дарницком районе столицы.
«По состоянию на сейчас восемь пострадавших в Дарницком районе. Среди них один человек в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 28 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что к осени РФ сможет запускать по Украине более 1000 дронов за раз.