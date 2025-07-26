Спалах сказу на Київщині: десятки сіл і міст потрапили під карантин

Вакцинація / © Associated Press

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У Київській області на території Фастівського, Бучанського та Обухівського районів запроваджено карантинні обмеження через зафіксовані випадки сказу.

Про це повідомила Київська обласна державна лікарня ветеринарної медицини.

Карантинні обмеження діятимуть щонайменше до 25 серпня 2025 року залежно від населеного пункту. В цей період забороняється вивезення і ввезення тварин без дозволу, переміщення між господарствами, участь у виставках, ярмарках, а також проводиться обов’язкова вакцинація всіх домашніх собак і котів.

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Де діють обмеження

До 25 серпня 2025 року

с. Малютянка

с. Забір’я

с. Жорнівка

с. Княжичі

с. Михайлівська Рубежівка

с. Забуччя

с. Шпитьки

с. Личанка

с. Гурівщина

с. Горбовичі

с. Дмитрівка

с. Мила

с. Мрія

с. Буча

с. Петрушки

с. Лісне

с. Любимівка

с. Лука

с. Бобриця

с. Музичі

с. Неграші

с. Іванків

До 4 вересня 2025 року

с. Нове

с. Віта-Поштова

с. Синяк

с. Раківка

с. Червоне

с. Хотів

с. Круглик

с. Кременище

с. Лісники

с. Ходосіївка

с. Чабани

с. Новосілки

До 21 вересня 2025 року

м. Вишневе

с. Софіївська Борщагівка

с. Петропавлівська Борщагівка

с. Чайки

с. Святопетрівське

с. Гатне

с. Крюківщина

м. Боярка

с. Тарасівка

с. Юрівка

с. Коцюбинське

с. Капітанівка

с. Гореничі

с. Гнатівка

с. Стоянка

с. Білогородка

с. Шевченкове

м. Ірпінь

Графік щеплень домашніх тварин (28.07–01.08)

28 липня

с. Білогородка, вул. Механізаторів

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067 790 35 68 — Ткаченко Павло Олександрович

м. Ірпінь, вул. Василя Стуса, 53 (ветлікарня)

096 666 20 29 — Бісюк Василь Васильович

29 липня

с. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 71 (ветлікарня)

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066 488 47 22 — Солонець Михайло Петрович

смт. Ворзель, вул. Курортна

067 452 82 12 — Кулик Анатолій Романович

с. Петропавлівська Борщагівка

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050 385 78 63 — Давиденко Вадим Васильович (начальник КОДЛВМ)

30 липня

с. Софіївська Борщагівка

050 385 78 63 — Давиденко Вадим Васильович

31 липня

с. Круглик

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050 385 78 63 — Давиденко Вадим Васильович

Нагадаємо, цього року на Волині скажена лисиця просто на обійсті кинулася на місцеву жительку. Нині жінка лікується, а у селі на два місяці запровадили карантин.

Восени на Волині провели весняну кампанію імунізації диких тварин. Під час воєнного стану брикети з вакциною поширюють вручну, а не авіацією, як це було раніше. Всього за два тижні на узліссях, у лісопосадках, біля річок фахівці мають розповсюдити майже чотириста тисяч доз.