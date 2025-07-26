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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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На Київщині господар посварився зі своїм гостем і вбив його лопатою

Поліцейські встановили, що в день трагедії чоловіки вживали алкогольні напої.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення

Підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення / © Поліція Київської області

На Київщині у Білоцерківському районі 40-річний чоловік побив свого гостя лопатою, від чого той помер на місці.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Подія трапилась у Сквирській громаді. Поліцейські встановили, що в день події чоловіки спільно вживали алкогольні напої.

«Пізніше у дворі підозрюваного між господарем та 53-річним гостем виникла суперечка. Зловмисник взяв лопату та двічі вдарив опонента по тулубу, а потім тричі капцем по обличчю. Від отриманих травм постраждалий помер на місці», — йдеться у повідомленні.

Після скоєного зловмисник втік та переховувався. Його розшукав кінолог зі службовим собакою в лісопосадці на околиці села.

Фігуранта затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за скоєння вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві 30-річний чоловік накинувся з ножем на гостя своєї дружини, з якою давно не проживає разом. Причиною нападу стали ревнощі.

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