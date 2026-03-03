- Дата публікації
У Києві пошкодили пам’ятник академікові Борису Патону (фото)
У Києві з пам’ятника Борису Патону збили російські написи та радянську символіку.
У столиці невідомі здійснили акт вандалізму або самовільної декомунізації пам’ятника видатному українському вченому Борису Патону.
Про інцидент повідомив ректор Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського Максим Тимошенко.
Згідно з оприлюдненою інформацією, об’єктом атаки став постамент пам’ятника. Невідомі особи збили з нього майже всі написи, які були виконані російською мовою. Також з конструкції було видалено елементи радянської символіки.
Що відомо про пам’ятник
Борис Патон — багаторічний президент Національної академії наук України, чия діяльність мала світове значення. Пам’ятник вченому було встановлено ще за його життя, і він містив офіційні регалії та написи, характерні для радянського й пострадянського періодів.
Нагадаємо, у столиці напередодні Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту зафіксували спробу пошкодження пам’ятника письменникові Анатолію Кузнецову, авторові роману «Бабин Яр».