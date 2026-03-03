ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
216
Час на прочитання
1 хв

У Києві пошкодили пам’ятник академікові Борису Патону (фото)

У Києві з пам’ятника Борису Патону збили російські написи та радянську символіку.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
У Києві пошкодили пам’ятник академіку Борису Патону

У Києві пошкодили пам’ятник академікові Борису Патону / © соцмережі

У столиці невідомі здійснили акт вандалізму або самовільної декомунізації пам’ятника видатному українському вченому Борису Патону.

Про інцидент повідомив ректор Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського Максим Тимошенко.

Згідно з оприлюдненою інформацією, об’єктом атаки став постамент пам’ятника. Невідомі особи збили з нього майже всі написи, які були виконані російською мовою. Також з конструкції було видалено елементи радянської символіки.

У Києві пошкодили пам’ятник академікові Борису Патону. / © соцмережі

У Києві пошкодили пам’ятник академікові Борису Патону. / © соцмережі

Що відомо про пам’ятник

Борис Патон — багаторічний президент Національної академії наук України, чия діяльність мала світове значення. Пам’ятник вченому було встановлено ще за його життя, і він містив офіційні регалії та написи, характерні для радянського й пострадянського періодів.

Нагадаємо, у столиці напередодні Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту зафіксували спробу пошкодження пам’ятника письменникові Анатолію Кузнецову, авторові роману «Бабин Яр».

Дата публікації
Кількість переглядів
216
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie