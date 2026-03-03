У Києві пошкодили пам’ятник академікові Борису Патону (фото)

У Києві пошкодили пам’ятник академікові Борису Патону / © соцмережі

Реклама

У столиці невідомі здійснили акт вандалізму або самовільної декомунізації пам’ятника видатному українському вченому Борису Патону.

Про інцидент повідомив ректор Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського Максим Тимошенко.

Згідно з оприлюдненою інформацією, об’єктом атаки став постамент пам’ятника. Невідомі особи збили з нього майже всі написи, які були виконані російською мовою. Також з конструкції було видалено елементи радянської символіки.

Реклама

У Києві пошкодили пам’ятник академікові Борису Патону. / © соцмережі

Що відомо про пам’ятник

Борис Патон — багаторічний президент Національної академії наук України, чия діяльність мала світове значення. Пам’ятник вченому було встановлено ще за його життя, і він містив офіційні регалії та написи, характерні для радянського й пострадянського періодів.

Нагадаємо, у столиці напередодні Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту зафіксували спробу пошкодження пам’ятника письменникові Анатолію Кузнецову, авторові роману «Бабин Яр».