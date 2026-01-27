У Києві намагалися пошкодити пам’ятник автору роману «Бабин Яр»

Пам’ятник автору роману «Бабин Яр» Кузнецову / © Facebook

Реклама

У Києві вандали намагалися пошкодити пам’ятник автору роману «Бабин Яр» Кузнецову.

На розі вулиць Кирилівської та Петропавлівської невідомі здійснили спробу зірвати меморіальну табличку з пам’ятника Анатолію Кузнецову. Інцидент стався напередодні Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту.

Йдеться про пам’ятник, де маленький хлопчик (сам Кузнецов) читає наказ німецької окупаційної влади до євреїв міста. Саме з цього оголошення у вересні 1941 року почалася трагедія Бабиного Яру. Скульптура була встановлена на цьому місці у 2009 році.

Реклама

Версія автора: спланована акція до дати

Про пошкодження таблички повідомив автор скульптури Володимир Журавель. Він пов’язує дії вандалів із датою — 27 січня, коли світ вшановує пам’ять жертв Голокосту. За його словами, табличку намагалися відірвати від стіни навмисно.

Скульптор оперативно прибув на місце події. За допомогою небайдужих киян табличку тимчасово демонтували, а згодом повернули на колишнє місце, закріпивши її значно надійніше.

Що кажуть у поліції

У поліції Подільського району підтвердили, що отримали повідомлення про можливе пошкодження пам’ятника. На місці працювала слідчо-оперативна група.

«Під час огляду правоохоронці встановили, що сама табличка пошкоджень не зазнала, проте були відігнуті її нижні кріплення. Наразі все приведено у належний стан і надійно закріплено. Триває перевірка щодо обставин події», — повідомили ТСН.ua у поліції Подільського району.

Реклама

Наразі правоохоронці з’ясовують, чи була це цілеспрямована спроба крадіжки металу, чи акт вандалізму, приурочений до пам’ятної дати.

Нагадаємо, у німецькому місті Ганновер зловмисник зруйнував квіткові вінки, які були покладені у памʼять жертв Голокосту біля меморіального комплексу «Ахлем».