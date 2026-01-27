ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
2 хв

У Києві намагалися пошкодити пам’ятник автору роману «Бабин Яр»

У столиці напередодні Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту зафіксували спробу пошкодження пам’ятника письменнику Анатолію Кузнецову, автору роману «Бабин Яр».

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Пам’ятник автору роману «Бабин Яр» Кузнецову

Пам’ятник автору роману «Бабин Яр» Кузнецову / © Facebook

У Києві вандали намагалися пошкодити пам’ятник автору роману «Бабин Яр» Кузнецову.

На розі вулиць Кирилівської та Петропавлівської невідомі здійснили спробу зірвати меморіальну табличку з пам’ятника Анатолію Кузнецову. Інцидент стався напередодні Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту.

Йдеться про пам’ятник, де маленький хлопчик (сам Кузнецов) читає наказ німецької окупаційної влади до євреїв міста. Саме з цього оголошення у вересні 1941 року почалася трагедія Бабиного Яру. Скульптура була встановлена на цьому місці у 2009 році.

Версія автора: спланована акція до дати

Про пошкодження таблички повідомив автор скульптури Володимир Журавель. Він пов’язує дії вандалів із датою — 27 січня, коли світ вшановує пам’ять жертв Голокосту. За його словами, табличку намагалися відірвати від стіни навмисно.

Скульптор оперативно прибув на місце події. За допомогою небайдужих киян табличку тимчасово демонтували, а згодом повернули на колишнє місце, закріпивши її значно надійніше.

Що кажуть у поліції

У поліції Подільського району підтвердили, що отримали повідомлення про можливе пошкодження пам’ятника. На місці працювала слідчо-оперативна група.

«Під час огляду правоохоронці встановили, що сама табличка пошкоджень не зазнала, проте були відігнуті її нижні кріплення. Наразі все приведено у належний стан і надійно закріплено. Триває перевірка щодо обставин події», — повідомили ТСН.ua у поліції Подільського району.

Наразі правоохоронці з’ясовують, чи була це цілеспрямована спроба крадіжки металу, чи акт вандалізму, приурочений до пам’ятної дати.

Нагадаємо, у німецькому місті Ганновер зловмисник зруйнував квіткові вінки, які були покладені у памʼять жертв Голокосту біля меморіального комплексу «Ахлем».

Дата публікації
Кількість переглядів
50
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie