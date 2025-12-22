ТСН у соціальних мережах

У Києві оновлять відомий пам’ятник: що з ним зроблять

Зі знака «Нульовий кілометр» на Майдані приберуть назви російських міст.

Руслана Сивак
Київ

Київ / © toursdekiev.com.ua

У Києві міська рада ухвалила рішення про капітальний ремонт пам’ятного знака «Нульовий кілометр», який розташований на Майдані Незалежності. Головною зміною стане вилучення з монумента назв російських міст та заміна їх на назви міст України.

Про це повідомила Київська міська рада.

Згідно з повідомленням Київради, значний ступінь зношеності об’єкта потребує капітального ремонту. Разом із відновлювальними роботами, столична влада планує привести монумент у відповідність до сучасних реалій.

«З огляду на значний ступінь зношеності здійснити капітальний ремонт із вилученням назв російських міст і приведенням об’єкта у відповідність до актуальних назв українських міст», — йдеться у рішенні міськради.

Нагадаємо, у Києві демонтують низку пам’ятників та окремих елементів, пов’язаних з радянською і російською історією.

Раніше ми писали про те, що в Одесі місцеві активісти накинули зашморг на пам’ятник Пушкіну.

