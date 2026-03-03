Виявили "катівню" на території пологового будинку у Києві: що кажуть волонтери та поліція

Собаки / © iStock

У Києві розгорівся гучний скандал довкола столичного пологового будинку №5. На його території волонтери виявили одного мертвого собаку та ще одного у критичному стані. Поки зоозахисники заявляють про жорстоке поводження та бездіяльність персоналу, поліція після перевірки має зовсім іншу версію подій.

Про це пише «Help homeless animal».

За інформацією благодійної організації, собаки на прізвиська Гром та Барсік роками проживали на парковці перинатального центру. Свого часу місце для них облаштував охоронець. Коли чоловік звільнився, собаки залишилися на території.

Як стверджують волонтери, доглядати за тваринами доручили прибиральниці, яка разом із чоловіком-електриком мешкала на території закладу. За словами зоозахисників, жінка годувала собак винятково кістками та ігнорувала потреби тварин у базовому догляді. Грумінгом та лікуванням займалися небайдужі кияни. Однак після початку повномасштабного вторгнення доступ волонтерів до собак нібито почали обмежувати.

Моторошна знахідка у зачиненій кімнаті

Ситуація загострилася у січні 2026 року, коли зоозахисники помітили різке погіршення стану тварин. У Барсіка виявили випадіння прямої кишки, а у Грома діагностували гнійне запалення вуха. Волонтери звернулися до директора закладу Дмитра Говсєєва, проте пропозицію забрати собак до клініки було відхилено. Натомість керівництво пообіцяло викликати ветеринара на місце.

На початку лютого, не дочекавшись покращення, активісти вирішили самостійно забрати тварин. Але будки на парковці виявилися порожніми.

Лише 28 лютого волонтерам вдалося потрапити до одного з технічних приміщень пологового будинку. Те, що вони там побачили, назвали «катівнею».



«Гром вже був мертвий не один день. В кімнаті стояв стійкий трупний запах. Поруч знаходився Барсік — весь у власних фекаліях. Гром помирав у страшенних муках і не дочекався допомоги», — розповіли представники Help homeless animal.



Наразі врятований Барсік перебуває у важкому стані у ветеринарній клініці.

Що кажуть у поліції та адміністрації пологового

За словами «УП. Життя», яка отримала коментар поліції, на місце інциденту була викликана слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції Києва. Електрик медзакладу пояснив правоохоронцям, що собака помер незадовго до візиту активістів, тому його просто не встигли поховати.

У поліції повідомили, що не виявили ознак кримінального правопорушення.

«За висновком судово-медичної експертизи не виявлено жодних слідів катування. Тварина померла від віку. Собаки жили у звичайних вуличних умовах, а не в приміщенні. У цьому немає складу правопорушення, яке б тягнуло за собою кримінальну відповідальність», — заявили у відомстві.

Своєю чергою, у Київському міському пологовому будинку №5 відхрестилися від ситуації. В адміністрації зауважили, що не володіють інформацією щодо тварин на їхній території, та відмовилися надавати будь-які коментарі щодо інциденту.

