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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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454
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці регіонів оголошена повітряна тривога

Пройдіть до найближчого укриття.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Україні знову лунає сирена

В Україні знову лунає сирена / © Getty Images

Сьогодні, 25 травня, у столиці та низці регіонів оголошена повітряна тривога.

За даними Повітряних сил, є загроза балістики.

У ніч проти 25 травня російські війська здійснили чергову масовану повітряну атаку по території України. Армія РФ застосувала ракети різних типів і дрони-камікадзе. Це вже другий масштабний обстріл поспіль після попереднього удару 24 травня.

Під час нічної атаки вибухи лунали в кількох областях України — зокрема в Києві, Харкові, Конотопі, Сумах, Тернополі, Миколаєві, Одесі, Чернігові та Запорізькій області. На Житомирщині - троє загиблих дітей.

За даними Повітряних сил, російські війська запустили по Україні 367 засобів повітряного нападу. Це ракети різних типів та безпілотники. Як відпрацювала ППО — читайте у новині.

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