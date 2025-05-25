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- Київ
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У Києві та низці регіонів оголошена повітряна тривога
Пройдіть до найближчого укриття.
Сьогодні, 25 травня, у столиці та низці регіонів оголошена повітряна тривога.
За даними Повітряних сил, є загроза балістики.
У ніч проти 25 травня російські війська здійснили чергову масовану повітряну атаку по території України. Армія РФ застосувала ракети різних типів і дрони-камікадзе. Це вже другий масштабний обстріл поспіль після попереднього удару 24 травня.
Під час нічної атаки вибухи лунали в кількох областях України — зокрема в Києві, Харкові, Конотопі, Сумах, Тернополі, Миколаєві, Одесі, Чернігові та Запорізькій області. На Житомирщині - троє загиблих дітей.
За даними Повітряних сил, російські війська запустили по Україні 367 засобів повітряного нападу. Це ракети різних типів та безпілотники. Як відпрацювала ППО — читайте у новині.