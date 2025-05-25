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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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РФ потужно атакувала Київщину: четверо осіб загинуло

Уночі Київська область пережила ворожий удар. За останніми даними, загинуло четверо осіб. Серед постраждалих є діти.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупанти вгатили по Київщині

Окупанти вгатили по Київщині / © ДСНС

У ніч проти 25 травня окупанти здійснили масовану атаку на Київщину. Внаслідок удару загинуло четверо людей.

Про це повідомили у ДСНС.

Яка ситуація у районах:

  • Обухівський район, с. Долина — пожежа у 2 тимчасових спорудах, загинули 2 людини

  • Фастівський район, с. Мархалівка — 1 загиблий, 8 постраждалих (1 дитина), 3 будинки зруйновано, пожежі ще у 2 будинках

  • Бучанський район, смт Макарів — 1 загиблий, 1 травмований, пожежа та руйнування будинку

  • Білоцерківський район, с. Чмирівка — 5 травмованих (2 дітей), пожежа, пошкоджено 2 будинки

  • м. Біла Церква — уламками БпЛА травмовано чоловіка, зруйновано каркасний цех (без постраждалих)

Рятувальник на місці пожежі / © ДСНС

Рятувальник на місці пожежі / © ДСНС

Раніше стало відомо, що у Миколаєві сталося влучання у будинок. Загинув чоловік, також є постраждалі.

На Хмельниччині, за даними ОВА, четверо загиблих.

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