- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 3395
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ потужно атакувала Київщину: четверо осіб загинуло
Уночі Київська область пережила ворожий удар. За останніми даними, загинуло четверо осіб. Серед постраждалих є діти.
У ніч проти 25 травня окупанти здійснили масовану атаку на Київщину. Внаслідок удару загинуло четверо людей.
Про це повідомили у ДСНС.
Яка ситуація у районах:
Обухівський район, с. Долина — пожежа у 2 тимчасових спорудах, загинули 2 людини
Фастівський район, с. Мархалівка — 1 загиблий, 8 постраждалих (1 дитина), 3 будинки зруйновано, пожежі ще у 2 будинках
Бучанський район, смт Макарів — 1 загиблий, 1 травмований, пожежа та руйнування будинку
Білоцерківський район, с. Чмирівка — 5 травмованих (2 дітей), пожежа, пошкоджено 2 будинки
м. Біла Церква — уламками БпЛА травмовано чоловіка, зруйновано каркасний цех (без постраждалих)
Раніше стало відомо, що у Миколаєві сталося влучання у будинок. Загинув чоловік, також є постраждалі.
На Хмельниччині, за даними ОВА, четверо загиблих.