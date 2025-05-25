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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
2 хв

Київ вночі сколихнули вибухи — що кажуть свідки про пережите

Росіяни другу ніч поспіль масовано атакували Київ. Є руйнування та постраждалі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © ТСН

У ніч проти 25 травня російські війська масовано атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами різних типів. Через це у кількох регіонах є загиблі та постраждалі. Київ теж перебував під атакою.

На місці ворожих ударів перебувала кореспондентка ТСН.ua Наталя Нагорна.

Зокрема, на Лук’янівці на місці атаки працюють всі відповідні служби — ліквідовують наслідки. Під ударом росіян опинилася цивільна інфраструктура.

Росіяни атакували Київ / © Фото: Наталя Нагорна

Росіяни атакували Київ / © Фото: Наталя Нагорна

Росіяни атакували Київ / © Фото: Наталя Нагорна

Росіяни атакували Київ / © Фото: Наталя Нагорна

Кореспондентка опитала свідків атаки. Що кажуть містяни:

  • Я сам не київський, але був в метро, бо був близько. В метро трішки так було напряжно

  • Приїхали і вже побачили… У мене дві квартири. І у мене з того боку вікна винесені, в одній повністю. А в іншій просто спереду зняло. Мене вдома не було, переїхала після останнього прильоту в січні. Я квартиру здала і винайняла собі іншу, тому що є маленька дитина.

  • У нас виламало двері, вікна, але у нас, можна сказати, що у нас ролети були, і ролети захистили від ударної хвилі. У нас більш-менш, а сусіди, у них вікна з того боку, там дуже-дуже погано.

Зазначимо, станом на 4:00 було відомо про 11 постраждалих віком від 18 до 62 років. ДСНС пише про 9 постраждалих.

Атака 25 травня: де ще було чутно вибухи

Під час повітряної тривоги вибухи також пролунали в Одесі та Миколаєві. У Миколаєві — влучання «Шахеда» у житловий будинок.

На Житомирщині - троє загиблих дітей.

У Київській області, за даними рятувальників, також четверо загиблих. Серез постраждалих є діти.

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Дата публікації
Кількість переглядів
23
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