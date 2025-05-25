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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога

Пройдите в ближайшее укрытие.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Украине снова раздается сирена

В Украине снова раздается сирена / © Getty Images

Сегодня, 25 мая, в столице и ряде регионов объявлена воздушная тревога.

По данным Воздушных сил, есть угроза баллистики.

В ночь на 25 мая российские войска совершили очередную массированную воздушную атаку по территории Украины. Армия РФ применила ракеты разных типов и дроны-камикадзе. Это уже второй масштабный обстрел после предварительного удара 24 мая.

Во время ночной атаки раздавались в нескольких областях Украины — в частности, в Киеве, Харькове, Конотопе, Сумах, Тернополе, Николаеве, Одессе, Чернигове и Запорожской области. На Житомирщине — трое погибших детей.

По данным Воздушных сил, российские войска запустили по Украине 367 средств воздушного нападения. Это ракеты разных типов и беспилотники. Как отработала ПВО — читайте в новости.

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