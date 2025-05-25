Нічний удар по Києву: ДСНС назвало кількість жертв і показало кадри руйнувань (фото)

Удар по Києву вночі 25 травня / © ДСНС

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Внаслідок нічної атаки на Київ 25 травня постраждали 9 людей.

Про наслідки чергового масованого удару РФ на столицю, розповіли у ДСНС.

У ніч на 25 травня внаслідок ворожої атаки у Голосіївському районі сталася пожежа на території п’ятиповерхового гуртожитку із частковим руйнуванням конструкцій на незначній площі.

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Пошкоджений гуртожиток у Києві / © ДСНС

Пожежу на фасаді будівлі, яка виникла через розгермитизацію газової труби на рівні 2 поверху, було ліквідовано на площі 5 кв. м. Попередньо постраждало чотири особи, але від госпіталізації відмовились.

© ДСНС

Пошкоджений гуртожиток у Києві / © ДСНС

В Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено двоповерховий приватний житловий будинок. Постраждала жінка.

В Шевченківському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджена житлова багатоповерхівка. Троє осіб звернулись до медиків за допомогою.

© ДСНС

Загалом 9 постраждалих осіб внаслідок нічної атаки на столицю, проте інформація на момент публікації новини ще уточнюється.

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Нагадаємо, що сьогодні другу ніч поспіль Росія здійснила черговий масований обстріл України.

Зокрема, внаслідок атаки на Житомирщині загинули три дитини. На Хмельниччині — четверо загиблих.

Загалом під удар потрапили Київщина, Харків, Тернопіль, Миколаїв і Конотоп.