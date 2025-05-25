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Нічний удар по Києву: ДСНС назвало кількість жертв і показало кадри руйнувань (фото)
Київ вночі перебував під потужною атакою РФ — найбільше постраждали Голосіївський, Дніпровський та Шевченківський райони.
Внаслідок нічної атаки на Київ 25 травня постраждали 9 людей.
Про наслідки чергового масованого удару РФ на столицю, розповіли у ДСНС.
У ніч на 25 травня внаслідок ворожої атаки у Голосіївському районі сталася пожежа на території п’ятиповерхового гуртожитку із частковим руйнуванням конструкцій на незначній площі.
Пожежу на фасаді будівлі, яка виникла через розгермитизацію газової труби на рівні 2 поверху, було ліквідовано на площі 5 кв. м. Попередньо постраждало чотири особи, але від госпіталізації відмовились.
В Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено двоповерховий приватний житловий будинок. Постраждала жінка.
В Шевченківському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджена житлова багатоповерхівка. Троє осіб звернулись до медиків за допомогою.
Загалом 9 постраждалих осіб внаслідок нічної атаки на столицю, проте інформація на момент публікації новини ще уточнюється.
Нагадаємо, що сьогодні другу ніч поспіль Росія здійснила черговий масований обстріл України.
Зокрема, внаслідок атаки на Житомирщині загинули три дитини. На Хмельниччині — четверо загиблих.
Загалом під удар потрапили Київщина, Харків, Тернопіль, Миколаїв і Конотоп.