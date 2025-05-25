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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Нічний удар по Києву: ДСНС назвало кількість жертв і показало кадри руйнувань (фото)

Київ вночі перебував під потужною атакою РФ — найбільше постраждали Голосіївський, Дніпровський та Шевченківський райони.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Удар по Києву вночі 25 травня

Удар по Києву вночі 25 травня / © ДСНС

Внаслідок нічної атаки на Київ 25 травня постраждали 9 людей.

Про наслідки чергового масованого удару РФ на столицю, розповіли у ДСНС.

У ніч на 25 травня внаслідок ворожої атаки у Голосіївському районі сталася пожежа на території п’ятиповерхового гуртожитку із частковим руйнуванням конструкцій на незначній площі.

Пошкоджений гуртожиток у Києві / © ДСНС

Пошкоджений гуртожиток у Києві / © ДСНС

Пожежу на фасаді будівлі, яка виникла через розгермитизацію газової труби на рівні 2 поверху, було ліквідовано на площі 5 кв. м. Попередньо постраждало чотири особи, але від госпіталізації відмовились.

/ © ДСНС

© ДСНС

Пошкоджений гуртожиток у Києві / © ДСНС

Пошкоджений гуртожиток у Києві / © ДСНС

В Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено двоповерховий приватний житловий будинок. Постраждала жінка.

В Шевченківському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджена житлова багатоповерхівка. Троє осіб звернулись до медиків за допомогою.

/ © ДСНС

© ДСНС

Загалом 9 постраждалих осіб внаслідок нічної атаки на столицю, проте інформація на момент публікації новини ще уточнюється.

Нагадаємо, що сьогодні другу ніч поспіль Росія здійснила черговий масований обстріл України.

Зокрема, внаслідок атаки на Житомирщині загинули три дитини. На Хмельниччині — четверо загиблих.

Загалом під удар потрапили Київщина, Харків, Тернопіль, Миколаїв і Конотоп.

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