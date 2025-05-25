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- Київ
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Росіяни обстріляли Київ 25 травня — ексклюзивні відео та фото
Уночі, 25 травня, Київ знову пережив атаку — лунали вибухи. Наразі столиці оговтується від ударів.
Другу ніч поспіль росіяни атакували Київ — постраждали 11 людей, трьох ушпиталили. Внаслідок атаки БПЛА пошкодження зафіксовані в трьох районах столиці.
Кореспондентка ТСН.ua Наталя Нагорна перебувала на Лук’янівці, де ліквідовують наразі наслідки атаки.
За останніми даними, всього від атаки постраждали 11 жителів Києва, трьох ушпиталили.
У ніч проти 25 травня російські війська здійснили чергову масовану повітряну атаку по території України. Армія РФ застосувала ракети різних типів і дрони-камікадзе. Це вже другий масштабний обстріл поспіль після попереднього удару 24 травня.
Під час нічної атаки вибухи лунали в кількох областях України — зокрема в Києві, Харкові, Конотопі, Сумах, Тернополі, Миколаєві, Одесі, Чернігові та Запорізькій області. На Житомирщині - троє загиблих дітей.
У ніч проти 25 травня російські війська запустили по Україні 367 засобів повітряного нападу. Це ракети різних типів та безпілотники. Як відпрацювала ППО — читайте у новині.