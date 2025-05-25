Комунальники ліквідовують наслідки / © Наталя Нагорна

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Другу ніч поспіль росіяни атакували Київ — постраждали 11 людей, трьох ушпиталили. Внаслідок атаки БПЛА пошкодження зафіксовані в трьох районах столиці.

Кореспондентка ТСН.ua Наталя Нагорна перебувала на Лук’янівці, де ліквідовують наразі наслідки атаки.

За останніми даними, всього від атаки постраждали 11 жителів Києва, трьох ушпиталили.

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Наслідки атаки / © Наталя Нагорна

Наслідки удару / © Наталя Нагорна

Наслідки ворожого удару / © Наталя Нагорна

У ніч проти 25 травня російські війська здійснили чергову масовану повітряну атаку по території України. Армія РФ застосувала ракети різних типів і дрони-камікадзе. Це вже другий масштабний обстріл поспіль після попереднього удару 24 травня.

Під час нічної атаки вибухи лунали в кількох областях України — зокрема в Києві, Харкові, Конотопі, Сумах, Тернополі, Миколаєві, Одесі, Чернігові та Запорізькій області. На Житомирщині - троє загиблих дітей.

У ніч проти 25 травня російські війська запустили по Україні 367 засобів повітряного нападу. Це ракети різних типів та безпілотники. Як відпрацювала ППО — читайте у новині.