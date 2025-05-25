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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
926
Час на прочитання
1 хв

Росіяни обстріляли Київ 25 травня — ексклюзивні відео та фото

Уночі, 25 травня, Київ знову пережив атаку — лунали вибухи. Наразі столиці оговтується від ударів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Комунальники ліквідовують наслідки

Комунальники ліквідовують наслідки / © Наталя Нагорна

Другу ніч поспіль росіяни атакували Київ — постраждали 11 людей, трьох ушпиталили. Внаслідок атаки БПЛА пошкодження зафіксовані в трьох районах столиці.

Кореспондентка ТСН.ua Наталя Нагорна перебувала на Лук’янівці, де ліквідовують наразі наслідки атаки.

За останніми даними, всього від атаки постраждали 11 жителів Києва, трьох ушпиталили.

Наслідки атаки / © Наталя Нагорна

Наслідки атаки / © Наталя Нагорна

Наслідки удару / © Наталя Нагорна

Наслідки удару / © Наталя Нагорна

Наслідки ворожого удару / © Наталя Нагорна

Наслідки ворожого удару / © Наталя Нагорна

У ніч проти 25 травня російські війська здійснили чергову масовану повітряну атаку по території України. Армія РФ застосувала ракети різних типів і дрони-камікадзе. Це вже другий масштабний обстріл поспіль після попереднього удару 24 травня.

Під час нічної атаки вибухи лунали в кількох областях України — зокрема в Києві, Харкові, Конотопі, Сумах, Тернополі, Миколаєві, Одесі, Чернігові та Запорізькій області. На Житомирщині - троє загиблих дітей.

У ніч проти 25 травня російські війська запустили по Україні 367 засобів повітряного нападу. Це ракети різних типів та безпілотники. Як відпрацювала ППО — читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
926
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