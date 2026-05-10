Тренд на життя в селі: родина купила стару хату на Київщині й почала ремонт

Останнім часом українці вибирають село для комфортного життя. Будиночок і власний город дарують спокій, щастя і постійну роботу. Тренд на переїзд у село справді набуває масштабів. Родина придбала стару сільську хату у Київській області та почала її відновлювати. Чи важко починати з нуля у селі?

Про це розповіли «24 Нерухомість«.

Переїхали до села і почали відновлювати хату

Нові власники сільської хати кажуть, що попереду ще дуже багато роботи, однак мати свій простір — уже велике щастя.

Вікторія Русакова показує процес ремонту старої сільської хати у своїх соцмережах. Будиночок вдалося придбати за 10 тисяч доларів. У кімнатах старі шпалери, а в будинку багато пилу і непотрібних речей. Багато всього доведеться переробляти.

Саме тут нові власники знайшли те, чого так довго шукали, — спокій, тишу і власний простір для життя.

«Попереду ремонт, нерви й багато щасливих моментів. І я покажу вам усе, як є. Залишайтеся, попереду буде цікаво», — каже Вікторія на відео.

Вікторія планує повністю змінити призначення кількох кімнат у будинку. Стару кухню хочуть переобладнати у ванну кімнату, а в котельні — зробити місце для зберігання побутової хімії та пральню.

Сіни мають стати зручною прохідною зоною для верхнього одягу та взуття, щось на кшталт гардероба. Окрему кімнату з часом перетворять на вітальню. А з найбільшої кімнати зроблять спальню.

Ремонт старого сільського будиночка на Київщині пара вирішила розпочати з найбільшої кімнати, де згодом планується спальня. Чоловік Вікторії разом зі свекром винесли меблі, зняли старі карнизи та килими, а потім почали знімати шпалери.

До роботи долучили й куму родини. Старі шпалери легко відходили зі стін, тому за день вдалося очистити дві кімнати. Купи сміття відразу пакували у мішки.

В Україні попит на сільські хати зріс щонайменше на третину. Це пов’язано не лише з тим, що чимало людей втрачають своє житло під час війни, а й із тим, що люди хочуть спокою після міського шуму, можливість мати свій двір, худобу і більше часу проводити на природі.

Тож до села активно повертається молодь. Разом із жителями сіл змінюється і попит: молодь не готова миритися з відсутністю базових комунікацій лише через низьку ціну, тому швидко продаються сільські будиночки, де є вода, опалення, електрика та інтернет.

Окремий тренд — відновлення старих хат власними руками. Українці знімають блог про поетапне відновлення. Так і будинок ремонтують, і показують своє життя іншим. У багатьох випадках відновлення хат обходиться дорожче, ніж планувалося.

Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак каже, що базове оновлення сільської хати обійдеться у 200–400 доларів за квадратний метр. Глибока реконструкція потребуватиме вдвічі більше коштів — 400–800 доларів за квадратний метр.

