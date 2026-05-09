Батьківщина-мати у Києві засяяла кольорами прапорів України та ЄС: з'явилося відео

Батьківщина-мати у кольорах ЄС

До Дня Європи у Києві підсвітили Батьківщину-мати прапорами ЄС та України.

Світлова інсталяція підкреслює єдність України з європейською родиною та спільність цінностей, за які сьогодні бореться наша держава. Синьо-жовті кольори українського стяга та зірки на синьому тлі прапора ЄС почергово змінювали один одного, створюючи величну панораму над нічним Дніпром.

За словами організаторів, такий жест є знаком подяки європейським партнерам за підтримку та нагадуванням про те, що Україна історично та політично є невід’ємною частиною великої європейської спільноти.

До слова, монумент «Батьківщина-мати» днями святкує 45-річчя.

Найбільша у Європі скульптура: в чому її унікальність

«Батьківщина-мати» — найбільша монументальна скульптура Європи, висота якої сягає 102 метрів. Комплекс відкрили 1981 року, хоча планували встигнути до 35-річчя закінчення Другої світової війни, проте роботи затягнулися на рік.

Це перша у світі суцільно зварена металева конструкція, де кожен шов оброблений вручну. Для її зведення спроєктували спеціальний будівельний кран, а заради спорудження змінювали ландшафт печерських пагорбів.

