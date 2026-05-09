ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
258
Час на прочитання
1 хв

Батьківщина-мати у Києві засяяла кольорами прапорів України та ЄС: з'явилося відео

Монумент «Батьківщина-мати» засяяв кольорами прапорів України та Європейського Союзу.

Синьо-жовті кольори українського стяга та зірки на синьому тлі прапора ЄС почергово змінювали один одного, створюючи величну панораму над нічним Дніпром.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Батьківщина-мати у кольорах ЄС

Батьківщина-мати у кольорах ЄС / © ТСН

До Дня Європи у Києві підсвітили Батьківщину-мати прапорами ЄС та України.

Світлова інсталяція підкреслює єдність України з європейською родиною та спільність цінностей, за які сьогодні бореться наша держава. Синьо-жовті кольори українського стяга та зірки на синьому тлі прапора ЄС почергово змінювали один одного, створюючи величну панораму над нічним Дніпром.

За словами організаторів, такий жест є знаком подяки європейським партнерам за підтримку та нагадуванням про те, що Україна історично та політично є невід’ємною частиною великої європейської спільноти.

До слова, монумент «Батьківщина-мати» днями святкує 45-річчя.

Найбільша у Європі скульптура: в чому її унікальність

«Батьківщина-мати» — найбільша монументальна скульптура Європи, висота якої сягає 102 метрів. Комплекс відкрили 1981 року, хоча планували встигнути до 35-річчя закінчення Другої світової війни, проте роботи затягнулися на рік.

Це перша у світі суцільно зварена металева конструкція, де кожен шов оброблений вручну. Для її зведення спроєктували спеціальний будівельний кран, а заради спорудження змінювали ландшафт печерських пагорбів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
258
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie