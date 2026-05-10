Тренд на жизнь в деревне: семья купила старый дом в Киевской области и начала ремонт

семья купила старый дом на Киевщине / © Unsplash

В последнее время украинцы выбирают деревню для комфортной жизни. Домик и собственный огород дарят покой, счастье и постоянную работу. Тренд на переезд в деревню действительно приобретает масштабы. Семья купила старый деревенский дом в Киевской области и начала его восстанавливать. Трудно ли начинать с нуля в селе?

Об этом рассказали «24 Нерухомість».

Переехали в село и начали восстанавливать дом

Новые владельцы дома говорят, что впереди еще много работы, но иметь свое пространство — уже большое счастье.

Виктория Русакова показывает процесс ремонта старого сельского дома в своих соцсетях. Домик удалось купить за 10 тысяч долларов. В комнатах старые обои, а в доме много пыли и ненужных вещей. Многое придется переделывать.

Именно здесь новые владельцы нашли то, чего так долго искали, — покой, тишину и пространство для жизни.

«Предстоит ремонт, нервы и много счастливых моментов. И я покажу вам все как есть. Оставайтесь, впереди будет интересно», — говорит Виктория на видео.

Виктория планирует полностью изменить назначение нескольких комнат дома. Старую кухню хотят переоборудовать в ванную комнату, а в котельной — сделать место для хранения бытовой химии и прачечной.

Сени должны стать удобной проходной зоной для верхней одежды и обуви, что-то вроде гардероба. Отдельную комнату со временем превратят в гостиную. А из самой большой комнаты сделают спальню.

Ремонт старого сельского домика в Киевской области пара решила начать с самой большой комнаты, где планируется спальня. Муж Виктории вместе со свекром вынесли мебель, сняли старые карнизы и ковры, а затем начали снимать обои.

К работе приобщили и куму семьи. Старые обои легко отходили со стен, поэтому за день удалось очистить две комнаты. Кучи мусора сразу упаковывали в мешки.

В Украине спрос на сельские дома вырос минимум на треть. Это связано не только с тем, что многие люди теряют свое жилье во время войны, но и с тем, что люди хотят покоя после городского шума, возможность иметь свой двор, животных и больше времени проводить на природе.

Поэтому в село активно возвращается молодежь. Вместе с жителями сел меняется и спрос: молодежь не готова мириться с отсутствием базовых коммуникаций только из-за низкой цены, поэтому быстро продаются сельские домики, где есть вода, отопление, электричество и интернет.

Отдельный тренд — восстановление старых домов своими руками. Украинцы снимают блог о поэтапном обновлении. Так и дом ремонтируют, и показывают свою жизнь другим. Во многих случаях восстановление домов обходится дороже, чем планировалось.

Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак говорит, что базовое обновление сельского дома обойдется в 200–400 долларов за квадратный метр. Глубокая реконструкция потребует вдвое больше — 400–800 долларов за квадратный метр.

