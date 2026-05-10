У Києві ажіотаж на День матері: скільки коштує букет квітів

Сьогодні в Україні відзначають День матері. З нагоди свята вже від ранку не вщухає ажіотаж у квіткових крамницях України. Особливо попит на квіти зріс у Києві. Найчастіше покупці віддають перевагу сезонним квітам у ніжних пастельних кольорах. Скільки коштують квіти на свято?

Про це розповіли Київ24.

У Києві на День матері зріс попит на квіти

Доки хтось від ранку телефонує мамам із найтеплішими побажаннями, хтось уже шукає квіти на свято.

Сезонні півонії коштують приблизно 200–250 грн за штуку. Популярним варіантом сьогодні лишається і класична троянда, вона нині коштує близько 120 грн за штуку.

Оскільки сезон тюльпанів завершується, їх купують значно рідше. Попит мають і екзотичні букети.

Маленькі букети-композиції можна придбати від 300 грн, середні — від 700 грн. А ось великі святкові композиції стартують уже від 1200 грн.

У квіткових магазинах та на ринках — шалені черги. Люди «штурмують» магазини. Флористи діляться, що цьогоріч дуже багато людей просять написати листівку від руки із найщирішими побажаннями для своїх мам.

Традиції на День матері

Нагадаємо, що в Україні День матері офіційно відзначають у другу неділю травня з 1999 року, хоча традиції вшанування матері сягають часів Київської Русі. Травень обрано не випадково, адже він вважається місяцем Пречистої Діви Марії — символу материнства в українській культурі.

У 2026 році свято припадає на 10 травня. Сьогодні День матері набув особливого значення: це не лише час для сімейних обідів та квітів, а й можливість підтримати матерів, які виховують дітей у складних умовах війни або чекають їх із фронту.

Традиції святкування різноманітні — від зворушливих дитячих концертів і благодійних акцій до символічного дарування квітів.

Головною цінністю свята залишається щира подяка за материнську любов, висловлена через увагу, час разом або прості слова вдячності.

