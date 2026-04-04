Банани та кава під Києвом: який вигляд мають "справжні тропіки" у селі Рожни (відео)

Поки в садах лише розпускаються бруньки, під Києвом можна знайти «справжні тропіки». Селекціонер Анатолій Патій вирощує банани, апельсини, мандарини, лимони і не тільки.

Одна з відвідувачок фруктової ферми в селі Рожни поділилася своїми враженнями в Instagram.

«Бананова ферма» за 40 км від Києва

«Їдемо до бананової ферми під Києвом. Не повірите, у нас така є. Подорожували до села Рожни. Це так зване київське Полісся», — сказала авторка відео.

Від столиці це всього 40 км.

«Єдиний мінус — дуже погана дорога. Як тільки покинули Черкаську область, з нею разом попрощалися і з асфальтним покриттям», — каже відвідувачка ферми.

Йдеться про теплиці винахідника та селекціонера Анатолія Васильовича Патія.

«Тут навіть протягом зими і ось нині у березні квітують і плодоносять банани, ананаси, апельсини, мандарини, лимони і навіть унікальний, виведений особисто паном Анатолієм Київський лимон», — розповіла авторка ролика.

Лимон-рекордсмен та кавові дерева: чим дивує оранжерея

Також на фруктовій фермі ростуть інжир, кава, оливки та інші екзоти.

«Перше, що тебе вражає зі сходів до теплиці — аромат. Він такий приємний і потужний. Що здається, ти можеш набрати його в пакет і везти додому», — каже жінка.

Зокрема, у Рожнах вивели лимон, по який приїжджають з усього світу і який цвіте аж сім разів на рік.

«У цій теплиці, яка, до слова, інноваційна та функціонує завдяки запатентованій технології і працює без електрики та опалення, цілий рік не нижче 10-15 градусів тепла», — зазначила авторка відео.

Раніше ми писали про те, що ще на початку 1990-х Анатолій Патій розробив теплицю особливого типу. Її конструкція дозволяє утримувати тепло з мінімальними витратами енергії, тож навіть у морозні зими тут комфортно ростуть ананаси, банани, папая та кавові дерева. Згодом господар почав експериментувати з селекцією і вивів унікальні сорти. Наприклад, «Київський карлик» — найменший у світі сорт банана, який виростає лише до 80 см замість звичних 3,5 м. А ще тут є дерево, на якому одночасно дозрівають апельсини та лимони.