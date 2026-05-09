Київ
521
В Києві нова стрілянина у житловому кварталі: повідомляють про поранених — соцмережі (відео)

Очевидці повідомляють про кров та постраждалих.

Дар'я Щербак
Стрілянина

Стрілянина / © Freepik

Увечері 9 травня у Подільському районі столиці сталася надзвичайна подія. Побутовий конфлікт між групою осіб на вулиці Данченка швидко переріс у масову бійку із застосуванням вогнепальної зброї.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Стрілянина в Києві / © Фото з відкритих джерел

За свідченнями очевидців, ситуація почалася зі словесної перепалки та з’ясовування стосунків між чоловіками. Проте за лічені хвилини почалася масова сутичка. У розпал бійки один або кілька учасників застосували зброю, внаслідок чого пролунали постріли.

«З’ясовування стосунків перейшло у бійку, а потім і у стрілянину. Коротко про цей вечір на Данченка», — повідомляють у місцевих пабліках, описуючи перебіг подій.

Стрілянина в Києві / © Фото з відкритих джерел

Очевидці повідомляють про щонайменше двох осіб, які отримали поранення внаслідок інциденту.

Як повідомила в коментарі РБК-Україна речниця Нацполіції Києва Юлія Гірдвіліс: «Наряди поліції наразі на місці, відпрацьовують територію, про потерпілих на 102 інформація не надходила».

Згодом в поліції повідомили, що правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив стрілянину.

«Попередньо встановлено, що під час конфлікту між двома чоловіками виникла бійка, у ході якої один із них дістав травматичний пістолет та здійснив декілька пострілів у бік опонента. Потерпілий у задовільному стані», — йдеться у повідомленні.

Надзвичайні події України — останні новини

Нагадаємо, у центрі Києва чоловік без одягу гуляв Хрещатиком, а відео інциденту з’явилося у соцмережах. Правоохоронці встановили особу порушника та склали на нього адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство.

У поліції повідомили, що під час спілкування чоловік перебував у збудженому стані, після чого його передали медикам для надання необхідної допомоги. Матеріали справи скерували до суду.

Також, у соцмережах поширювали інформацію про нібито спробу самогубства вчительки однієї зі шкіл Києва на території «Пункту Незламності». У повідомленнях стверджувалося, що інцидент відбувався на очах у дітей та інших людей.

Втім, у правоохоронних органах спростували ці дані. За інформацією поліції, жодної спроби суїциду не було — вчителька під час шкільного заходу вилізла на підвіконня, щоб зробити фото дітей у кращому ракурсі. Поліцейські перевірили інформацію та не виявили жодної загрози життю чи здоров’ю людей.

