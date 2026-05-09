- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 521
- Час на прочитання
- 2 хв
В Києві нова стрілянина у житловому кварталі: повідомляють про поранених — соцмережі (відео)
Очевидці повідомляють про кров та постраждалих.
Увечері 9 травня у Подільському районі столиці сталася надзвичайна подія. Побутовий конфлікт між групою осіб на вулиці Данченка швидко переріс у масову бійку із застосуванням вогнепальної зброї.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
За свідченнями очевидців, ситуація почалася зі словесної перепалки та з’ясовування стосунків між чоловіками. Проте за лічені хвилини почалася масова сутичка. У розпал бійки один або кілька учасників застосували зброю, внаслідок чого пролунали постріли.
«З’ясовування стосунків перейшло у бійку, а потім і у стрілянину. Коротко про цей вечір на Данченка», — повідомляють у місцевих пабліках, описуючи перебіг подій.
Очевидці повідомляють про щонайменше двох осіб, які отримали поранення внаслідок інциденту.
Як повідомила в коментарі РБК-Україна речниця Нацполіції Києва Юлія Гірдвіліс: «Наряди поліції наразі на місці, відпрацьовують територію, про потерпілих на 102 інформація не надходила».
Згодом в поліції повідомили, що правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив стрілянину.
«Попередньо встановлено, що під час конфлікту між двома чоловіками виникла бійка, у ході якої один із них дістав травматичний пістолет та здійснив декілька пострілів у бік опонента. Потерпілий у задовільному стані», — йдеться у повідомленні.
Надзвичайні події України — останні новини
Нагадаємо, у центрі Києва чоловік без одягу гуляв Хрещатиком, а відео інциденту з’явилося у соцмережах. Правоохоронці встановили особу порушника та склали на нього адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство.
У поліції повідомили, що під час спілкування чоловік перебував у збудженому стані, після чого його передали медикам для надання необхідної допомоги. Матеріали справи скерували до суду.
Також, у соцмережах поширювали інформацію про нібито спробу самогубства вчительки однієї зі шкіл Києва на території «Пункту Незламності». У повідомленнях стверджувалося, що інцидент відбувався на очах у дітей та інших людей.
Втім, у правоохоронних органах спростували ці дані. За інформацією поліції, жодної спроби суїциду не було — вчителька під час шкільного заходу вилізла на підвіконня, щоб зробити фото дітей у кращому ракурсі. Поліцейські перевірили інформацію та не виявили жодної загрози життю чи здоров’ю людей.