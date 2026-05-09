Увечері 9 травня у Подільському районі столиці сталася надзвичайна подія. Побутовий конфлікт між групою осіб на вулиці Данченка швидко переріс у масову бійку із застосуванням вогнепальної зброї.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

За свідченнями очевидців, ситуація почалася зі словесної перепалки та з’ясовування стосунків між чоловіками. Проте за лічені хвилини почалася масова сутичка. У розпал бійки один або кілька учасників застосували зброю, внаслідок чого пролунали постріли.

«З’ясовування стосунків перейшло у бійку, а потім і у стрілянину. Коротко про цей вечір на Данченка», — повідомляють у місцевих пабліках, описуючи перебіг подій.

Очевидці повідомляють про щонайменше двох осіб, які отримали поранення внаслідок інциденту.

Як повідомила в коментарі РБК-Україна речниця Нацполіції Києва Юлія Гірдвіліс: «Наряди поліції наразі на місці, відпрацьовують територію, про потерпілих на 102 інформація не надходила».

Згодом в поліції повідомили, що правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив стрілянину.

«Попередньо встановлено, що під час конфлікту між двома чоловіками виникла бійка, у ході якої один із них дістав травматичний пістолет та здійснив декілька пострілів у бік опонента. Потерпілий у задовільному стані», — йдеться у повідомленні.

