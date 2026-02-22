Росія масовано вдарила по Київщині: є постраждалі та руйнування

Атака на Київщину / © tsn.ua

Армія РФ 22 лютого масовано вдарила по Київщині. Постраждали мирні населених пункти та об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомлчяє голова Київської ОВА Микола Калашник.

Наслідки атаки на Київщину

Як поінформував посадовець, наслідки обстрілу зафіксовано у п’яти районах. Зокрема, у:

Бориспільському — пошкоджено приватний будинок, відомо про постраждалу людину — жінка отримала травми від уламків скла. Посадовець наголосив, що їй надається необхідна медична допомога. Також у цьому районі виникла пожежа господарчої будівлі ферми. Загоряння локалізовано.

Броварському — пошкоджено 10 приміщень у гаражному кооперативі. Пожежу ліквідовано.

Фастівському — 5 приватних будинків зазнали пошкоджень. За попередніми даними, з-під завалів врятовано 8 осіб. Серед них одна дитина.

Бучанському — пошкоджено два приватні будинки та автомобіль.

Обухівському — зачепило складські приміщення та приватний будинок.

«Усі оперативні служби працюють на місцях. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація завданих збитків. Людям надається вся необхідна допомога», — завершив Калашник.

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки РФ на Київ у Святошинському районі пошкоджено житлову багатоповерхівку. Інформація про постраждалих наразі уточнюється, на місцях працюють рятувальники та екстрені служби. Очевидці також повідомляють про задимлення на Борщагівці та велику пожежу.