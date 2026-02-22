ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
4393
Час на прочитання
1 хв

РФ потужно вгатила по Києву — з’явилося відео

Росіяни тероризували киян — летіла балістика, лунали вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
РФ потужно вгатила по Києву — з’явилося відео

© ДСНС

У Києві вночі 22 лютого пролунали вибухи після запуску балістичних ракет. Починаючи від 04:00 до 04:30 і потім в столиці лунали вибухи.

У Мережі з’явилися відео, де видно потужну пожежу на місці влучання. Очевидці повідомляють, що внаслідок атаки РФ палають приватні будинки на Софіївській Борщагівці біля Києва.

Кореспондент ТСН.ua повідомив про пожежу у Києві на тлі атаки.

«На Борщагівці все задимлено, велика пожежа видніється», — уточнив він.

«З передмістя столиці до лікарень Києва госпіталізували двох постраждалих — жінку та дитину. Попередньо, сталося падіння уламків в приватному секторі», — зазначив мер столиці Віталій Кличко.

Водночас інформація щодо пошкодження багатоповерхового житлового будинку в Святошинському районі — не підтверджується. Про це повідомили у КМВА.

Зазначимо, що це вже друга за тиждень масштабна комбінована атака РФ. Попередня відбулася в ніч проти 17 лютого, коли під ударами опинилися Одещина, Дніпропетровщина та Бурштин на Івано-Франківщині. Тоді були пошкоджені промислові об’єкти, житлові будинки та інфраструктура.

Дата публікації
Кількість переглядів
4393
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie