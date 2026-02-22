© ДСНС

Реклама

У Києві вночі 22 лютого пролунали вибухи після запуску балістичних ракет. Починаючи від 04:00 до 04:30 і потім в столиці лунали вибухи.

У Мережі з’явилися відео, де видно потужну пожежу на місці влучання. Очевидці повідомляють, що внаслідок атаки РФ палають приватні будинки на Софіївській Борщагівці біля Києва.

Кореспондент ТСН.ua повідомив про пожежу у Києві на тлі атаки.

Реклама

«На Борщагівці все задимлено, велика пожежа видніється», — уточнив він.

«З передмістя столиці до лікарень Києва госпіталізували двох постраждалих — жінку та дитину. Попередньо, сталося падіння уламків в приватному секторі», — зазначив мер столиці Віталій Кличко.

Водночас інформація щодо пошкодження багатоповерхового житлового будинку в Святошинському районі — не підтверджується. Про це повідомили у КМВА.

Зазначимо, що це вже друга за тиждень масштабна комбінована атака РФ. Попередня відбулася в ніч проти 17 лютого, коли під ударами опинилися Одещина, Дніпропетровщина та Бурштин на Івано-Франківщині. Тоді були пошкоджені промислові об’єкти, житлові будинки та інфраструктура.

Реклама