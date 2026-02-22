- Дата публикации
-
Киев
- Киев
2188
- 2188
1 мин
- 1 мин
РФ мощно ударила по Киеву — появилось видео
Россияне терроризировали киевлян — летела баллистика, раздавались взрывы.
В Киеве ночью 22 февраля раздались взрывы после запуска баллистических ракет. Начиная с 04:00 до 04:30 в столице прогремели взрывы.
В Сети появились видео, где виден мощный пожар на месте попадания. Очевидцы сообщают, что в результате атаки РФ горят частные дома на Софиевской Борщаговке.
Корреспондент ТСН.ua сообщил о пожаре на фоне атаки.
"На Борщаговке все задымлено, большой пожар виднеется", - уточнил он.
«Из пригорода столицы в больницы Киева госпитализировали двух пострадавших — женщину и ребенка. Предварительно произошло падение обломков в частном секторе», — отметил мэр столицы Виталий Кличко.
В то же время, информация о повреждении многоэтажного жилого дома в Святошинском районе — не подтверждается. Об этом сообщили в КГВА.
Это уже вторая за неделю масштабная комбинированная атака РФ. Предыдущая состоялась в ночь на 17 февраля, когда под ударами оказались Одесчина, Днепропетровщина и Янтарь на Ивано-Франковщине. Тогда были повреждены промышленные объекты, жилые дома и инфраструктура.