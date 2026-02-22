- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 2275
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака на Киев: в Святошинском районе пострадала многоэтажка
В Киеве в результате атаки вспыхнул пожар на крыше жилой многоэтажки в Святошинском районе, информация о пострадавших уточняется.
В Киеве в результате атаки РФ повреждена жилая многоэтажка в Святошинском районе — на крыше вспыхнул пожар.
Об этом сообщили городские власти .
По предварительным данным, в результате вражеской атаки пострадал жилой дом. Возник пожар на крыше многоэтажки.
Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.
На месте работают спасатели и экстренные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Также очевидцы сообщают, что на Борщаговке все задымлено, большой пожар виднеется.
Тем временем ночью во Львове по прибытии полиции по вызову произошли два взрыва — погибла 23-летняя правоохранительница, еще 15 людям оказывается медицинская помощь. Правоохранители квалифицировали дело как теракт.