Атака РФ на Киев

Атака РФ на Киев

Киев
2275
1 мин
Атака РФ на Киев

Атака на Киев: в Святошинском районе пострадала многоэтажка

В Киеве в результате атаки вспыхнул пожар на крыше жилой многоэтажки в Святошинском районе, информация о пострадавших уточняется.

Елена Кузьмич

В Киеве в результате атаки РФ повреждена жилая многоэтажка в Святошинском районе — на крыше вспыхнул пожар.

Об этом сообщили городские власти .

По предварительным данным, в результате вражеской атаки пострадал жилой дом. Возник пожар на крыше многоэтажки.

Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

На месте работают спасатели и экстренные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Также очевидцы сообщают, что на Борщаговке все задымлено, большой пожар виднеется.

Тем временем ночью во Львове по прибытии полиции по вызову произошли два взрыва — погибла 23-летняя правоохранительница, еще 15 людям оказывается медицинская помощь. Правоохранители квалифицировали дело как теракт.

2275
