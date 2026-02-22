Атака на Киев: в Святошинском районе пострадала многоэтажка

Реклама

В Киеве в результате атаки РФ повреждена жилая многоэтажка в Святошинском районе — на крыше вспыхнул пожар.

Об этом сообщили городские власти .

По предварительным данным, в результате вражеской атаки пострадал жилой дом. Возник пожар на крыше многоэтажки.



Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

На месте работают спасатели и экстренные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Также очевидцы сообщают, что на Борщаговке все задымлено, большой пожар виднеется.

Тем временем ночью во Львове по прибытии полиции по вызову произошли два взрыва — погибла 23-летняя правоохранительница, еще 15 людям оказывается медицинская помощь. Правоохранители квалифицировали дело как теракт.